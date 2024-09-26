藍委促查官員 綠委批下指導棋

檢調偵辦超思案，外界質疑檢方是否只辦民間企業而未辦官員。國民黨立委賴士葆昨天指出，超思案從進口報關、檢驗、倉儲、販售都是政府一手包辦，超思只是人頭，監察院已點名農業部、畜產會，檢調應優先調查。

賴士葆表示，時任農業部長陳吉仲在超思案不斷比手畫腳，若認真辦案「怎可不約談陳吉仲？」檢察官現在就是往詐欺方向偵辦民間人士，而非以圖利方向辦案，藉此保護陳吉仲及畜產會前董事長林聰賢等人，簡而言之就是切割。

賴士葆說，這名檢察官剛好也偵辦京華城案，調查民眾黨主席柯文哲就是以圖利罪嫌辦理，現在面對超思案卻是用完全不同角度來偵辦，要國人如何信服。

國民黨立委羅智強認為辦超思很好，但「偵查強度要不要比照柯文哲？檢察官是否有約談陳吉仲？有沒有約談林聰賢？而且拖了一年，到底是給他們一年時間串證？還是滅證？」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，在野黨不要針對個別司法案件下指導棋。她表示，藍白一直操作成超思都沒進入應有的檢調偵查程序，「事實證明錯了」，監察院早就調查並提出五項糾正、移送檢調偵辦，檢調也有來自農業部的行政調查，從農業部主管機關到監察院再到檢調，該查就查、該辦就辦，任何司法案件都來自證據而非政治。

吳思瑤強調，在野黨不要針對個別司法案件下指導棋，哪些案件過快或過慢、哪些案件偵辦規模大或小，「都不應當由政治人物來說三道四」，請尊重司法，讓相關案件能獨立辦案。

國民黨立委黃健豪認為，過去行政調查、監察院調查都沒給出真正交代，完全沒提到金流如何走，拖了一年才開始偵辦，「會不會證據都已經消滅了」，超思這起案子到底為什麼會給一個資本額僅五十萬元的公司，是否涉嫌圖利？是否要辦政府官員？全民都在關心。