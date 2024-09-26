新聞眼／鋸箭辦超思案 檢調勾勒商人害國庫失血

檢調單位偵辦超思案拖了一年，大動作搜索偵訊後，業者交保、中央畜產會幹部請回、農業部全身而退，勾勒出「商人害國庫失血」意象。政府進口雞蛋、銷毀過期蛋花費十億元，其中有許多不合理處，居上位的農業部及畜產會真的只是昏庸無道而毫無刑責？

畜產會是財團法人，薪給、福利比照公務員，受農業部指示與補助辦理進口雞蛋採購案，就是受託付的公務行為。農業部要畜產會辦公事還是得遵循法令規定，要與畜產會簽立合法的行政契約，不可趁亂濫發「袒護」公文讓畜產會恣意亂辦。

前年，原計畫花一千萬元進口三一七萬餘顆雞蛋，最後兩度追加預算共花了一億七千多萬從澳美日進口五千多萬顆雞蛋；去年農業發展基金花七千兩百萬要畜產會緊急調度雞蛋，最後又追加了七點四億元買蛋，結果海運巴西蛋大量過期銷毀又花了近一億元，沒問題的蛋品上架又爆出洗選業者偽造保存期限弊端，決策過程是否涉弊？國人很希望檢調單位能調查清楚。

資本額分別一百萬、五十萬元的亮采、超思公司，能以小資實力搏得跨國生意，若涉及施用詐術謀取不正利益自然罪有應得，但畜產會受農業部所託採購進口雞蛋，未謹慎選擇進口商比價、採購，僅憑過往經驗聯繫所謂日方代理商窗口吳諭非「個人」處理，最後惹出那麼多是非與疑雲，難道一句「識人不明、所託非人」就能卸責？檢調單位有責任還原真相。

畜產會的採購權源自農業部，農業部是解決蛋荒的主責部會，對採購案應負查核、驗收之責，但檢調「鋸箭式」辦了畜產會與廠商，強制處分「業者重」而「官員輕」，迄今未傳喚時任農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢，令人質疑捉小放大，偵查作為根本虛晃一招。

陳吉仲一年前為雞蛋政策說明不清下台，但司法追訴犯罪不容許事過境遷就自我止步。檢調定調超思負責人秦語喬、亮采負責人林宜龍詐欺犯嫌重大，究竟是業者施用詐術騙了畜產會與農業部？還是業者成了官員「頂替犯」？

檢調單位有搜索、傳喚、強制處分權力，查辦不法的強度遠高於只能查公務員的監察院，若最終調查結果不離監察院上月底的糾正調查報告內容，對期待司法是維護正義最後一道防線的國人而言，無異又是重重一擊。

二○○二年，前檢察官陳正達以偵辦刑案為由，包庇走私集團用貨櫃夾藏槍械進入台灣；二○一九年國安局人員利用前總統蔡英文出訪走私洋菸上萬條，兩者都是在「皇權特許」掩護下違法亂紀。三年前疫苗採購案與此次檢調偵辦的蛋品採購案，均屢遭質疑，有無利用「皇權」上下其手？公部門是否循私枉法發國難財？司法還沒有給出令人信服的答案。