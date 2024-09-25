進口蛋案 3爭議 圖利、食安、浪費

國內前年底、去年初蛋荒，農業部啟動短期進口雞蛋專案，不但有民代質疑圖利資本額五十萬元的超思公司，最後還有五千萬顆雞蛋因過期而花大把鈔票銷毀更引起非議，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢也因此下台。

中央畜產會前年和亮采生物科技公司簽約進口日本雞蛋，超思尚未設立登記，畜產會即與該公司合作進口日本雞蛋，後來超思申請停業，去年三月二日申請復業，三月十日後參加經濟部國貿局舉行的雞蛋專案進口說明會，十三、十四日便拿到巴西官方開立符合檢疫證明及衛生證明樣張及到岸價格報價。

外界質疑該專案是為超思量身訂做，超思回應能在短時間內尋獲並敲定蛋源是貿易商各憑本事。然而，去年五月巴西禽流感，我國於六月廿八日公告巴西為疫區，該國農產品禁止輸台，但超思仍在六、七月進口超過六千萬顆巴西雞蛋，八月十五日該批蛋到岸後查到有我國禁用的抗生素藥殘。

缺蛋逐漸演變成食安事件，去年九月超思進口的巴西蛋有批效期遭誤標，台農蛋品透過聲明坦承失誤，主動全面下架，卻已經造成「臭蛋危機」。時任農業部長陳吉仲及中央畜產會董事長林聰賢於九月十九日晚間雙雙請辭。

農業部去年三月開放專案進口後，實際國內雞蛋產量比原估計產量高約兩億五千多萬顆，最終實際雞蛋供給量超出預估量一億兩千多萬顆，導致去年七月過期蛋多達五千四百多萬顆，冷凍倉儲與銷毀費用九千多萬元，引發民眾罵聲連連。

官員下台、老百姓公帑被用來銷毀進口蛋，不料，不斷披露進口蛋問題的農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案遭起訴，成了超思蛋爭議下的插曲。