進口商 超思、亮采背景被質疑

資本額五十萬元的超思公司獲中央畜產會委託進口八千多萬顆巴西雞蛋，最後有數千萬顆逾期銷毀，被質疑「背後有人」；超思雖兩度聲明「有進口雞蛋實績、有資金調度能力」，但高雄一名蛋商說，沒倉儲卻能進口那麼多雞蛋「讓人覺得很厲害」。

超思登記地址位於高雄市岡山區某巷弄內一間透天厝，外觀像一般民宅，沒有懸掛公司招牌，去年九月超思爆出爭議後，附近居民受訪時表示，住在當地幾十年，從沒看過蛋車出入載運雞蛋；有人則說沒聽過超思。不過，有養雞大王之稱的台農與信興蛋品負責人涂萬財出面抱不平，指秦語喬的丈夫在蛋行界很有名，「不懂的外行人別裝懂來欺負人」。

據了解，超思負責人秦語喬與家族經營「岡山吳記蛋行」數十年，曾是業界大盤，後來歇業；秦語喬在二○二二年九月成立超思，股東均為家族成員。超思去年曾發聲明強調曾自日本進口雞蛋多批，並非為了二○二三年間雞蛋專案進口才成立，能在短時間內尋獲並敲定蛋源是貿易商各憑本事。

去年傳出超思與陳吉仲「有私交」，超思透過聲明解釋絕無內線消息、沒有獲取暴利，也沒有背後藏鏡人。

民眾黨立委黃國昌今年六月爆料，指取得進口雞蛋輸入許可的是亮采企業有限公司，中央畜產會卻付款給超思公司；檢調昨天搜索超思與亮采，傳喚兩公司負責人到案。

據悉，亮采企業全名「亮采生物科技公司」，二○○八年十月廿七日登記設立，登記地址在板橋中山路一段，負責人是林宜龍，周邊商家林立，公司位在住商混合大樓中，門口的告示牌上沒有公司標示；亮采代表法人是桃園中壢「辰澤企業有限公司」，負責人為醫美名醫王朝輝。