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偵辦慢半拍 藍白立委不樂觀

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷張曼蘋／台北報導
農業部進口雞蛋計畫引發諸多質疑，檢方昨發動約談搜索，監察院也提出五項糾正。本報資料照片
農業部進口雞蛋計畫引發諸多質疑，檢方昨發動約談搜索，監察院也提出五項糾正。本報資料照片

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，昨天指揮調查局兵分十四路搜索超思、亮采、農業部及中央畜產會等地，朝野立委均盼檢調毋枉毋縱。民眾黨團總召黃國昌認為，超思弊案拖延到現在才辦，從目前媒體披露搜索約談層級來看，「檢調沒有要認真追究的跡象」。

民眾黨立委林國成受訪時也表示，「該準備的都準備了，該串證的都串證了」， 拖了一年才辦此案，結果可能不太樂觀，但是有辦總比沒辦好，針對進口雞蛋的種種弊端，家家戶戶都覺得不可思議，希望檢方毋枉毋縱，「北檢動起來，有動總比沒動好」。

國民黨立委林德福指出，調查超思喊了數個會期，現在檢調終於有動作，大家也都會相當關注，希望可查個水落石出，絕對要毋枉毋縱，如果有人涉嫌犯法，一定要全部抓起來。

民進黨立委莊瑞雄表示，尊重司法機關的調查，期望能夠還原及釐清真相。民進黨立委郭國文說，支持司法調查還原真相，也盼檢調毋枉毋縱。

司法 超思 雞蛋

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