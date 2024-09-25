調查權被凍 立院調查小組依舊法調閱資料

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，昨天指揮調查局兵分十四路搜索超思、亮采、農業部及中央畜產會等地。立法院進口雞蛋調查專案小組召集人、民眾黨立委張啓楷表示，檢調動作已經慢了好幾拍，立院會監督北檢是否有查明真相，調查小組近日也將繼續開會。

立法院經濟委員會今年七月十一日成立「進口雞蛋調查專案小組」，推舉張啓楷擔任小組召集人。不過，憲法法庭針對國會改革法案部分法條作出暫時處分後，形同「凍結」新法，國會調查權暫時無法運作，但立院仍可依舊法索資、調閱。

張啓楷表示，他最近查出去年即將過期的七千多萬顆雞蛋已經被做成液蛋，今年八月政府竟還銷售，有一批巴西液蛋有效期限九月廿七日，裡面有多少即期、甚至已經過期的液蛋？會不會流到學校營養午餐、麵包店？立院調查小組將繼續追查。

張啓楷強調，監院在糾正案印證了超思還沒成立前，中央畜產會就已經讓它進口雞蛋，而且把款項撥給超思了，這是明顯違法，還逃漏關稅，監院也把這兩件事移送北檢調查。他呼籲，北檢要查明到底。

國民黨立委楊瓊瓔指出，超思案的發展更坐實國會需要調查權，才能避免不肖者欺上瞞下，避免人民被當提款機、公帑隨便亂花的情形不斷上演。