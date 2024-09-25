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新聞眼／北檢辦案慢半拍 能挖出進口蛋黑幕？

聯合報／ 記者李柏澔
檢調昨天針對「超思」進口蛋案發動偵查。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片
檢調昨天針對「超思」進口蛋案發動偵查。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片

去年三月全台爆發蛋荒，哪裡有蛋即大排長龍，人人都在搶蛋，當時農業部和中央畜產會透過進口雞蛋專案想解燃眉之急，卻引爆更多黑幕、疑點的超思進口蛋風波，不僅官員隨之下台，至今爭議依舊未解。台北地檢署在監察院糾正農業部的調查報告出爐後才啟動偵辦，相關文件是否仍存在令人質疑，如此「慢辦的效率」，真能將超思蛋黑幕水落石出？

早在去年九月，在野黨民代即針對超思案可能涉弊而向北檢告發，檢調單位受理後共分六案偵查，包括農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、農業部長陳駿季、畜牧司前司長張經緯、副司長李宜謙等人列「他字」案被告偵處對象，但將近一年，檢調單位遲未展開偵辦動作，各界不禁質疑檢方選擇性辦案。

檢方昨天總算發動搜索和約談，但陳吉仲、林聰賢等人早已離開農業部長、畜產會職務，張經緯也已調任畜產試驗所東區分所研究員兼分所長，當時農業部補助畜產會採購進口雞蛋案相關決策會議資料是否仍存在不無疑義，此次啟動偵查會否只是過個水到最後仍不了了之？

雖然北檢在聲明中澄清並無延宕偵辦，而是檢察官視案件蒐證進度適時採取適當偵查作為，但是這一年多來，民眾早已對司法失去信心，相較北檢偵辦民眾黨主席柯文哲的京華城弊案時大張旗鼓的「積極作為」，檢方偵辦超思蛋爭議真的是慢了好幾拍。

當超思出現各種爭議時，農業部對畜產會與貿易商履約情況未能及時發現糾正，還以沒有調查權為由交給北檢來釐清，甚至之前還官官相護，到後來被監察院指出有失監管之責時，農業部才表示虛心接受一切調查結果，需要改進的一定會改進檢討。

此次進口蛋爭議，民眾要的是真相，民進黨政府不該把各種程序不正義包裝成政績；司法機關更應積極任事，才能查出真相，否則一場搜索約談大秀，又能發掘什麼真相呢？

林聰賢 畜產會 超思 農業部 陳吉仲 雞蛋

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