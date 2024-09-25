監院報告：超思老闆秦語喬女兒兼3角

農業部進口雞蛋計畫引發諸多質疑，監察院針對農業部監管失責提出五項糾正；監委調查指出，畜產會辦理日本雞蛋進口作業的聯繫窗口為日方代理商吳女士，其同時身兼日本公司代表、日方代理商及超思（貿易進口商）等角色，因亮采表明不願再進行後續承接，吳女便請其母親秦女士成立超思辦理雞蛋進口作業。

監委調查，二○一九年畜產會也曾透過吳女士協助向日本採購雞蛋，因此前年底、去年初啟動進口蛋計畫後，也第一時間聯繫吳女。

檢調單位昨天約談超思負責人秦語喬和亮采負責人林宜龍，本也計畫約談傳喚秦的女兒吳諭非到案說明，但因具日籍身分之吳女人在日本，擬將通知到案說明。

超思進口雞蛋事件，監委田秋堇、葉大華、蔡崇義介入調查，針對超思公司進口合約疑義及進口蛋保存期限、流向、銷毀等事提出調查報告。

調查報告指出，畜產會二○二二年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與產銷調節計畫，在超思公司未設立登記前，即與該公司合作進行採購作業。

畜產會對超思進口日本雞蛋之數量及品質並未進行驗收作業，甚至事後以回填方式填寫「履約情形確認書」核對購買數量；二○二三年巴西雞蛋進口專案，畜產會容許超思未依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向該會請款，違反合約規定。

調查報告表示，畜產會未確實核對超思所提交易憑證之正確性，逕依超思提供之錯誤單據如數支付款項；農業部疏未掌握政策鼓勵下企業已自行進口高達七千多萬顆，亦未察覺國內雞蛋產量已逐漸回穩，致使五千四百餘萬顆過期蛋耗費冷凍倉儲及銷毀費用計九千一百萬元等情況，針對上述五項嚴重違失糾正農業部。

監察委員葉大華表示，監察院僅能針對公部門進行糾正及彈劾，私部門問題仍得由檢方處理，不過他們有提供調查資料給檢方。

葉大華說，超思事件受到各界矚目，規模也大，監院罕見派出三名調查員，希望可釐清相關案情，目前仍在進行彈劾調查，如有發現問題，將針對相關涉案人彈劾；此次事件給了政府一個教訓，行政院應正視採購專業，並由專業人士負責處理，避免造成過度授權。