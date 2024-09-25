進口蛋涉弊！檢調搜農業部、超思 3官員5業者列被告

台北地檢署偵辦進口雞蛋可能涉弊，昨天指揮調查局兵分十四路搜索農業部、中央畜產會及超思、亮采兩進口商，依貪瀆、加重詐欺、偽造文書被告等身分傳喚三官員及五業者，檢察官漏夜偵訊，不排除對涉案人強制處分。

蔡政府在二○二二、二○二三年執行進口雞蛋緊急調度專案，被在野黨、監察院認為其中可能有弊或涉及違失，時任農業部長陳吉仲和中央畜產會董事長林聰賢已為此請辭負責，但司法調查遲至昨天才有進展。

鎖定日進口蛋 亮采負責人也到案

昨天遭搜索傳喚到案的公務員包括中央畜產會前執行長陳中興、家禽組組長龔榮太及吳姓專員，超思負責人秦語喬和亮采負責人林宜龍、亮采法人代表王朝輝也到案，秦女的女兒吳諭非是畜產會採購雞蛋案接觸窗口，但她在日本，將通知到案說明。據悉，檢調昨天偵辦範圍鎖定在日本進口蛋。農業部長陳駿季昨在立院接受立委質詢時表示，檢調針對雞蛋進口案約談畜產會跟部會同仁，細節因偵查不公開而不便說明。農業部表示，配合司法調查以釐清案情，重申二○二二年至二○二三年間國內雞蛋供應嚴重不足，為解決民怨，同仁勇於承擔責任，不分晝夜努力調節國內雞蛋供需，過程中有未竟之處，農業部已進行行政調查並主動移送檢調單位釐清，將提供同仁法律協助。

政府進口雞蛋引發不少爭議，檢調昨天以被告身分約談農業部官員與超思等業者。記者林澔一／攝影

藍營提告圖利 檢調遲未具體偵查

進口蛋爭議去年引爆，藍營民代連環提告，陸續有陳吉仲、林聰賢、陳駿季、畜牧司前司長張經緯、副司長李宜謙等人經告發後已列「他字」案被告偵處。

告發理由包括「圖利超思三千八百萬元服務費」、「將進口蛋產地改標台灣」、「浪費二億銷毀五四○二萬顆過期蛋」等，罪名則有圖利、詐欺、瀆職、偽造文書、虛偽標記、違反食安法等。檢調受理後遲未具體偵查。

８被告偵詢後 深夜移送北檢偵訊

偵辦「京華城案」的北檢查緝黑金專組檢察官唐仲慶，昨天指揮調查局台北市調查處機動站持法院核發的搜索票，搜索超思、亮采兩公司負責人等八名被告十四處住居所及辦公處，陳中興在農業部辦公室及龔榮太在中央畜產會辦公室都被搜索，八名被告先由調查官偵詢，深夜移送北檢偵訊。

監察院調查，畜產會二○二二年受農業部委託辦理雞蛋緊急調度與調節計畫，在超思尚未設立登記前，畜產會就與超思合作進行雞蛋採購，且對超思進口日本雞蛋的數量及品質未實質驗收，以回填方式填載履約確認書。

監察院上月底公布進口雞蛋調查報告，提案糾正農業部。監委調查，農業部補助畜產會辦理雞蛋緊急調度與產銷計畫，畜產會於二○二二年三至五月間以合約方式委請亮采進口雞蛋，八至十一月因日方代理商、亮采、超思三方合作因素，改以現貨購買向超思採購十六批次、二千五百萬餘顆雞蛋。

二○二三年巴西雞蛋進口專案，畜產會未核實超思所提交易憑證，依超思提供的錯誤單據支付款項，農業部未察覺國內雞蛋產量已逐漸回穩，仍大量採購，導致五四二九萬顆過期蛋銷毀，浪費公帑九一三○萬元。