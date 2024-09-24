超思蛋案7官商列被告！「天后御用整形醫生」作證後移送複訊

農業部委託中央畜產會辦理進口蛋衍生弊案，台北地檢署今天發動偵查，檢調持法官核發的搜索票針對農業部、「超思」、「亮采」2家進口商14路搜索、約談，列官、民7名被告偵辦，檢調漏夜釐清案情。

其中，「亮采」公司法人代表、有「天后御用整形醫生」之稱王朝輝、「亮采」女會計2人晚間10時在調查局台北市調查處接受證人約談之後，優先移送由檢察官複訊，2人進入地檢署前，未就案情發言。

據了解，今天被搜索、約談的對象，公務員部分有現為農業部官員的時任中央畜產會前執行長陳中興、時任中央畜產會家禽組組長龔榮太，以及1名吳姓專員；檢調還約談「超思」負責人秦語喬、「亮采」負責人林宜龍等業者，也列被告偵緝。

秦語喬是退休調查官秦台生的胞姐，形象十分神秘，事實上，專案人員也約談秦女的女兒吳諭非，吳女疑在採購案居間協調，不過，吳諭非人在日本，將擇日再行約談。