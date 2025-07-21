良醫遇劫 交通局拍板路段增2庇護島、行穿線退縮

衛福部桃園醫院外科主任周佳正日前行經北市愛國西路、羅斯福路口時，遭到左轉的欣欣客運撞擊身亡。北市府今到事發現場會勘，當地里長表示，路口雖長，但之前不曾發生過意外。交通局初步拍板，將在該路口增設兩處庇護島並退縮行穿線。

台北市交通局邀集相關單位赴案發地會勘，愛國西路與羅斯福路一段的行穿線總長72.6米、行人號誌為72秒鐘，而羅斯福路一段除了公車之外，其餘車輛禁止左轉愛國西路，然而，周佳正日前綠燈行經時，就不幸於此遇難。

該路口跨過四個里，龍福里長鄭珍珍說，過往不曾有發生過A1事故，現在初步討論應該要將行穿線退縮並增設庇護島，同時也要考量左轉號誌，因為由愛國西路左轉的公車只要一停，就會造成往中央銀行方向的車輛塞住。

建國里長許瀞尹說，以往較常發生車禍的是愛國東路往愛國西路的行穿線，從庇護島上的擦痕就能看到，值得注意的是，附近是台北市立大學附設國小及幼稚園，搭捷運的小朋友們都會行經該路段，也需要提防留意。

交通局副局長常華珍說，目前搜集相關民團、在地意見等，初步的共通性是優先規畫庇護島並將行穿線退縮，現階段評估會增設兩處庇護島，目的是讓行人能分段過馬路，同時庇護島上頭也會再增加號誌燈，讓行人能夠清楚秒數，以判斷是否要再往前。

常華珍也說，但會依照現場周邊的車流、環境等來規畫增設的點位，也會盡快與相關單位研議。另外，針對公車業者、駕駛部分，公運處也督導要求所有公車業者及所屬駕駛要停讓行人、指差確認。

交工處副總工程司黃信豪說，考量到該路段行穿線長度長，過馬路的步行速率慢，會以現行的三個分隔島花圃來規畫成庇護島，行穿線也初步規畫退縮3到5公尺。他舉例，類似仁愛敦化路口的庇護島模式。不過，現行的分隔島花圃上有樹木，還要再設計如何遷移或遮擋的問題。

另外，公運處補充，要求公車業者、駕駛長在遇到左右轉彎時，要先行指差確認並停等行人，如果說行穿線行人通過，也要禮讓，市府也會不定期稽查，同時要求各家業者提供報告，項目都會納入評鑑積分。

愛國西路、羅斯福路口的三個分隔島花圃。記者邱書昱／攝影