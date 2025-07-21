良醫周佳正遭公車撞亡 患者含淚致謝「是他讓我走出谷底」
衛福部桃園醫院乳癌名醫周佳正日前北上參加一場乳癌相關醫學研討會，走行人穿越道時卻遭北市公車撞上送醫不治，桃園醫院今起在院內醫療大樓B1第5會議室設立追思場地，首日即湧入大批院內員工與病患前往悼念。衛福部醫福會執行長林慶豐親至現場表達深切哀悼與敬意，桃園市長張善政也代表市府團隊送花表達慰問。
現場以大量鮮花、照片與留言卡片妝點，柔和燈光營造出寧靜而溫暖的氛圍。牆面播放著周主任過往醫療工作的影像，一幕幕與病患互動、與團隊討論、參與培育後輩的片段，令人動容，不少前來的同仁與民眾頻頻拭淚。
一位外科住院醫師語帶哽咽地說，周佳正是令人敬重的醫者、溫暖的領導者，總是默默守護大家，「今天能來說一聲謝謝，是我們的榮幸與責任。」護理部資深員工也感慨「每次值班只要知道是周主任開刀，就安心許多。他不只是醫術精湛，更是讓人可以全心信賴的長者。」
除院內醫護團隊外，也有多位曾受其照顧的病人與家屬專程到場。一位曾罹患乳癌的女士帶著手寫卡片前來致意，也感謝「是他讓我從最絕望的谷底走出來，我真的感激他一輩子。」
衛福部官員代表在追思會中向院方與同仁表達慰問。桃園醫院表示，自追思空間開放以來，已收到來自各界的鮮花、卡片與祈福語，所有留言與祝福將於8月11日結束後，完整整理並轉交周主任家屬，傳遞每一份不捨與懷念。院長楊南屏也說，「我們會延續周主任的精神，繼續守護病人的健康，也希望這份醫者初心，能成為桃醫團隊堅定前行的力量。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言