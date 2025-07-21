良醫死在斑馬線上醫界籲公車裝警示器 業界回應：最終回歸駕駛

衛福部桃園醫院外科部主任周佳正遭公車撞上不治，醫界痛心疾首，更籲公車應全面加裝行人警示安全防護系統。北市公運處表示，今年3月已全數完成具行車盲點偵測等3項功能的ADAS系統（先進駕駛輔助系統）；其他客運業者說，再怎麼先進的系統，最終回歸駕駛一定要小心開車。

公運處表示，北市公車今年3月全數完成ADAS設備安裝，共3384輛車；ADAS包含前方防碰撞預警、車道偏移預警及行車盲點偵測3項功能，期望透過偵測與警示設備輔助駕駛長，適時採取有效的防衛駕駛動作，提升行車安全。

首都客運總經理李建文兼任台北市公車聯管委員會執行長，他指出，去年在交通局要求與補助下，北市聯營公車所有車輛都已裝設ADAS系統，業者也都認同及配合，該系統有助於駕駛測量距離、偵測盲區行人、防偏移、防追撞等功能。

李建文說，最近有議員建議可在公車加裝如自小客車的自動煞停系統，主管機關和業者特別召開會議討論，由於公車有立位、大多數的乘客在座位上不會繫安全帶，車輛若遇緊急狀況強制煞車，猝不及防的乘客恐會跌倒受傷。

公運處說，考量市區客運有立位乘客，自動緊急煞車系統恐有摔傷疑慮，暫無納入設置規畫。先進駕駛輔助系統均為輔助性質設備，行車安全仍主要仰賴駕駛行為，公運處將加強教育訓練，行經路口落實停讓。

李建文表示，期待科技發展，未來能夠開發出兼顧行人、用路人與乘客都安全的AI系統。但也直言，再怎麼先進的系統，最終回歸「以人為本」，公車駕駛一定要小心開車，不能大意，務必遵守停讓行人指差確認等規定，業者也要更加改進公車駕駛的勞動條件。

中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明昨說，近日將行文交通部，建議6都公車、貨櫃車及大卡車試辦加裝行人辨識安全防護系統等相關AI技術，避免車輛A柱視線死角，造成行人死傷憾事一再發生；也籲公車等大型車輛應全面加裝防護系統，在車輛感應四周有人時，自動煞停。

醫師公會全聯會引用工研院資訊與通訊研究所「智能感知技術於自駕車之行人防護應用」，提出「自動緊急煞車」（AEB）系統的重要性，這原為駕駛輔助系統（ADAS）中的主動式安全系統，感應車輛前方有人時，會自動停車。