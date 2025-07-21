欣欣客運公車肇禍 董座道歉請辭

衛福部桃園醫院外科主任周佳正遭欣欣客運撞上身亡，欣欣客運董事長范大維昨親上火線開記者會，3度鞠躬道歉，他表示，將對家屬負全責，會自請辭職負起管理責任。

范大維證實，肇事的李姓司機未確實執行指差確認、貿然轉彎釀禍，與精神不濟沒有關係，他沉痛地說，「行人優先不能只寫在標語上，這是我們不能犯的錯」。

欣欣客運主管昨開記者會說明處理進度，范大維面對鏡頭一再鞠躬致歉，坦言「說對不起也沒有用」，將向董事會自請辭職以示負責。

范表示，李姓司機有20多年駕齡，無重大違規紀錄，雖然公司行車安全規定繁多，發生憾事顯示執行面與督導面仍有落差，將成立專案小組，針對駕駛管理、車輛設備、轉彎路口應變、體能反應測試等全面檢討。

欣欣客運說，李姓駕駛當天為早班，清晨5時30分上班，一天共行駛4個來回班次，每趟約需2小時，返站後可休息10至15分鐘，中午也有較長的休息時段。

范大維表示，根據行車記錄與監視器畫面研判，駕駛當時精神狀況正常，並無疲勞駕駛或精神不濟，事故應與駕駛便宜行事有關，將進一步檢討駕駛管理與轉彎路口安全指引落實情形。

外界關注駕駛年齡問題，欣欣客運指出，公司有4名65歲以上司機在職，均符合勞動與保險法規可工作至68歲，工作狀態一切正常，是具有相當資歷的資深駕駛。肇事的63歲李姓駕駛為資深員工，今年3月退休，5月回任，體檢確認身體狀況良好。

欣欣客運表示，意外發生後，已緊急通報全線駕駛，重申在轉彎路口要落實停等、指差確認的重要性，會將此案納入巡迴教育教材，全線執行強化行車紀律的專案行動。公司也會全力配合檢警偵辦，不推卸責任。