醫師喪生斑馬線 醫師公會：6都公車裝行人防護系統

衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正前天過馬路時遭轉彎公車輾斃，北市長蔣萬安昨說，感到很沉痛，將依法究責，已要求公車業者提出策進作為。醫師公會全聯會將行文交通部，建議6都公車、貨櫃車等試辦加裝行人辨識安全防護系統等AI技術，避免悲劇重演。

北市交通、警察局等今下午到總統官邸旁事故現場會勘，交通安全科長鄭麗淑表示，將評估中山南、愛國西路斑馬線退縮，及增設庇護島、行人燈等改善措施等。

醫師公會全聯會理事長周慶明昨說，針對此不幸事件，全聯會近日將行文交通部，建議6都公車、貨櫃車及大卡車試辦加裝行人辨識安全防護系統等相關AI技術，避免車輛A柱視線死角，造成行人死傷憾事一再發生。周呼籲公車等大型車輛應全面加裝防護系統，在車輛感應四周有人時，自動煞停。

醫師公會全聯會引用工研院資訊與通訊研究所「智能感知技術於自駕車之行人防護應用」，提出「自動緊急煞車」（AEB）系統的重要性，這原為駕駛輔助系統（ADAS）中的主動式安全系統，感應車輛前方有人時，會自動停車，早已被歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）列為主要測試項目之一。

事實上，有民眾今年5月23日就在「公共政策網路參與平台」倡議，「強制所有汽車5年內須加裝AEB系統，以最大化降低事故數量和傷亡程度」，但迄今附議人數不到50人。

周慶明呼籲，若此系統價錢太貴，政府應給予補助，維護行人生命安全。周還建議，許多長者走不快，但過馬路的秒數常只有短短4、50秒，無法一次走完，建議設計庇護島，或增長行人穿越秒數。

對於醫師公會全聯會建議，交通部表示，會請地方政府公車主管機關加強訓練，並要求駕駛注意利用車上系統設備。現行所有市區公車均已強制安裝行車視野輔助系統，有螢幕輔助駕駛人觀看查明車前四周狀況，且現行交通部補助市區客運業者，電動公車也均再進一步配備更完善的ADAS系統。

交通部表示，肇事的欣欣客運公車行駛至路口轉彎，未依規定執行指差確認，交通部將再通函請各縣市公車主管機關，務必確實嚴正要求所轄公車業者，加強駕駛人落實路口指差確認動作。

最近有議員建議可在公車加裝如自小客車的自動煞停系統，北市公運處說，市區客運有立位乘客，自動緊急煞車系統恐有摔傷疑慮，暫無納入設置規畫。先進駕駛輔助系統均為輔助性質設備，行車安全仍主要仰賴駕駛行為，公運處將加強教育訓練。