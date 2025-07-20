乳癌名醫遭撞死...醫師公會籲加裝警示系統 交通部回應了

乳癌權威、衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正日前過馬路時，在路口遭到公車撞擊不治，醫師公會全聯會理事長周慶明表示，全聯會將行文至交通部，建議六都公車、貨櫃車及大卡車應全面試辦加裝行人辨識安全防護系統等AI技術，避免悲劇再度重演；交通部表示，會請地方政府公車主管機關加強訓練，以及要求駕駛注意利用車上系統設備。

為避免行人被撞的憾事，擺脫台灣「行人地獄」的汙名，周慶明說，公車業者應在公車加裝警示系統，避免因為視線的死角而發生車禍，如果該系統價錢太貴，政府應給予補助，挽救更多行人的性命。

交通部表示，關於19日台北市轄欣欣客運公車行駛至路口轉彎，未依規定執行指差確認禮讓行人肇事再發生死亡案件，交通部將再通函請各縣市公車主管機關，務必確實嚴正要求所轄公車業者，加強駕駛人落實路口指差確認動作，以確實防杜憾事之再發生。

有關公車上相關的主被動警示系統部分，交通部說明，現行所有的市區公車均已強制安裝行車視野輔助系統，內有螢幕來輔助駕駛人觀看查明車前四周狀況，且現行交通部補助市區客運業者，電動公車也均再進一步配備更完善的ADAS系統。

針對醫生公會的建議，交通部表示，會再請各地方政府公車主管機關再加強訓練，以及要求駕駛人要觀看或注意利用車上的系統設備，來協助確保及提升本身的駕駛安全。