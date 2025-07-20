防駕駛未指差確認肇事 欣欣客運將每天抽查行車影像

欣欣客運今天推測駕駛19日在北市路口肇事致死，與轉彎未落實指差確認有關，將抽查行車影像嚴管；公運處表示，北市108年起已在多路口推行指差確認，去年交通部要求全國執行。

針對欣欣客運駕駛昨天在台北市中山南路與愛國東路交叉口撞死部桃醫師周佳正，欣欣客運公司董事長范大維今天召開記者會致歉並請辭，他推測事故發生的原因，跟駕駛未在路口轉彎時停等、做指差確認後再開有關。

范大維表示，配合台北市公共運輸處在重要路口推行指差確認已久，也派員隨車稽查，無奈仍無法杜絕便宜行事行為，允諾要加強落實。

欣欣客運告訴中央社記者，自105年起，欣欣客運先於市府要求之前，在定點路口稽查駕駛長是否落實指差確認；接著108年台北市公運處通知公車業者要加強培訓駕駛長禮讓行人，並納入查核是否有落實指差確認。

欣欣客運說明，公司內部派員稽查，半年統計1次，確實落實者嘉獎1次，並發給新台幣300元獎金，未落實會影響三節獎金、考績發放金額，年度無肇事者簽核工作獎金1500元，藉此把關。

欣欣客運表示，鑑於仍發生肇事致死事件，接下來將把公車每天行車影像取下，隨機抽查檢視，同時不定期到路口查核，藉此強化駕駛長落實指差確認。

台北市公運處指出，自108年起，要求公車業者在69個路口推行禮讓行人，包含落實指差確認，意即行經路口右轉要停等、指差確認後再開，左轉還有對向來車、行人交會，視野死角須再三確認，並每月執行路口稽查、派員隨車稽查，了解執行實況，納入1年2次評鑑中。

公運處表示，評鑑乙等會影響公車業者申請補貼金額發放，連續2年乙等、成績下降會被扣車（最高營收路線車輛數會減少），整體成績表現也會影響取得新路線經營權，藉此讓公車業者履行指差確認等禮讓行人要求。

公運處指出，欣欣客運這次肇事致死事件，為有統計的近3年來首次，將要求所有公車業者加強落實指差確認。

另外，公運處說，公車螢幕會顯示左右側、前方狀況，這次事件人在車頭捲入，考量行車路面起伏，此側尚難加裝防捲入設備。