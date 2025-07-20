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乳癌名醫遭撞死...醫師公會將發文交部 籲：公車加裝警示系統

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園醫院外科主任周佳正在綠燈時走在斑馬線上，遭公車撞上不治。記者翁至成／翻攝
衛福部桃園醫院外科主任周佳正在綠燈時走在斑馬線上，遭公車撞上不治。記者翁至成／翻攝

乳癌權威、衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正日前過馬路時，在路口遭到公車撞擊輾斃，消息一傳出，引發各界關注，醫界更對此痛心疾首，欣欣客運公車董事長范大維今舉行記者會請辭致歉。醫師公會全聯會理事長周慶明說，對於周主任的不幸事件，全聯會將行文至交通部，建議公車應全面加裝行人警示安全防護系統，避免悲劇再度重演。

周慶明說，醫界最近幾天熱烈討論周佳正醫師的車禍事件，主要是桃園市醫師公會理事長吳家淦提出，公車應全面加裝行人警示安全防護系統。此外，行人庇護島的設計也十分重要，特別是針對路口斑馬線距離較長的路段。

周慶明說，台灣已進入超高齡社會，許多長者走不快，但過馬路的時間，常只有短短的40、50秒，無法一次不完，庇護島的設置十方重要，同時也需檢討，部分路段是否應增加行人穿越的秒數，像是周主任才60歲，過馬路時，還能跑步，若是年齡更大的長者要一次走完，「真的十分困難」。

還路於民行人路權促進會昨到該起車禍現場勘查發現，該路口斑馬線長達75公尺，依行人步伐通過需要60至65秒，但行人綠燈僅69秒，對於年長者、幼童極不合理。

為避免行人被撞的憾事，擺脫台灣「行人地獄」的汙名，周慶明說，公車業者應在公車加裝警示系統，避免因為視線的死角而發生車禍，如果該系統價錢太貴，政府應給予補助，挽救更多行人的性命。

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