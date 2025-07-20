欣欣客運肇事司機退休回任 將進行輔導家屬暫無訴求

衛福部桃園醫院乳房外科主任醫師周佳正昨上午行經台北市愛國東路時遭欣欣客運公車撞死，欣欣客運今進一步說明，肇事的63歲李姓駕駛為退休後回任的資深員工，經體檢確認身體狀況良好，目前未與死者家屬直接接觸，家屬目前暫未提出具體訴求。

欣欣客運說明，李姓駕駛為退休後回聘員工，今年3月退休後，5月再重回職場，已在欣欣客運服務超過15年。入職前已完成體檢，身體狀況評估均符合規範，並強調會持續招募新血及強化人力結構。

欣欣客運指出，李姓駕駛昨以5萬元交保，事發當下及後續均未與家屬直接接觸，站長已初步關心，並安排職業護理人員於7月21日赴華江站提供進一步協助。

欣欣客運表示目前死者家屬尚未對公司提出具體訴求，公司將持續保持聯繫，全力配合後續處理。

關於駕駛勤務狀況，欣欣客運說明，上午5點半上班，日行約4趟，每趟2小時，中途返站可休息10至15分鐘，中午亦有較長休息時間。根據監視器畫面與相關紀錄，尚未發現駕駛有精神不濟情形，事故原因初步判定為駕駛未依規定進行「指差確認」，轉彎時未留意斑馬線行人，釀成重大意外。