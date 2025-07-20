醫師斑馬線遭公車撞亡 欣欣客運董事長自請辭職

台北市昨日上午驚傳死亡車禍，一輛欣欣客運公車左轉行經中山南路與愛國東路口時，撞上桃園醫院乳房外科主任醫師周佳正，經搶救不治，享年60歲。肇事的63歲李姓司機涉過失致死罪，5萬元交保。欣欣客運今上午召開記者會，董事長范大維當場鞠躬道歉，表示將對家屬負全責，並自請辭職負起管理責任。

欣欣客運今天對外說明處理進度，董事長范大維面對鏡頭一再鞠躬致歉，坦言「說對不起也沒有用」，將向董事會自請辭職以示負責。他強調，雖然公司行車安全規定繁多，但本案顯示執行面與督導面「仍有落差」，將成立專案小組，針對駕駛管理、車輛設備、轉彎路口應變、體能反應測試等全面檢討。

范大維說，肇事司機有20多年駕齡，平日無重大違規紀錄，事故發生當下從車上監視器判斷，駕駛疑因認定路況無來車，未確實執行指差確認、貿然轉彎釀禍。「行人優先不能只寫在標語上，這是我們不能犯的錯。」他說，已派人主動聯繫家屬，願意竭盡所能協助處理後續事宜。

欣欣客運補充，肇事駕駛當日為早班，清晨5時30分上班，一天共行駛四個來回班次，每趟約需兩小時，返站後可休息10至15分鐘，中午也有較長的休息時段。范大維表示，根據行車紀錄與監視器畫面研判，駕駛當時精神狀況正常，並無疲勞駕駛或精神不濟情形，事故應與駕駛便宜行事有關，將進一步檢討駕駛管理與轉彎路口安全指引落實情形。

針對外界關注駕駛年齡問題，欣欣客運指出，目前公司仍有4位65歲以上司機在職，均符合勞動與保險法規可工作至68歲，且工作狀態一切正常，都是具有相當資歷的資深駕駛。