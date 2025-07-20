【即時短評】行人死在「神聖禁地」 人本交通還有漫漫長路

全國每年超過350名行人死亡，中央到地方不斷祭出「停讓文化」，也強調改善路口，想撕掉「行人地獄」標籤，斑馬線更是屬於行人的「神聖禁地」，昨卻發生公車撞死走在斑馬線上的行人，台灣要跟上先進國家的「人本交通」還有漫漫長路要走。

名醫周佳正昨在北市愛國西路、羅斯福路口綠燈行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運公車撞擊身亡。全案兩大關鍵，第一是公車駕駛左轉時未停下觀察，第二是駕駛轉彎時，疑因視線死角，未看到小跑步通過的周男。

悲劇或許可以預防，從路口設計來看，若案發地有「斑馬線退縮」，駕駛在轉彎後仍與斑馬線保有距離，有助於保持正面視角觀察行人動態，減少視線死角風險。該路口斑馬線長達69公尺，橫跨多車道，若設置「行人庇護島」，能在車流中提供暫時停留的安全空間，讓行人通行更具餘裕與彈性。

民團也認為，依長達6、70公尺的路口，但綠燈僅給69秒，照成人自然步伐，全程需60到65秒通過，對老人與小孩非常不友善。

首都力圖每年改善40個以上路口，但案發的路口並未被市府列為高風險，還有多少隱含危機的路口在北市、甚至各縣市？

另外，北市「停讓文化」推行最久、最嚴格，本該是其他縣市標竿，卻發生公車駕駛未停讓，事後雖懲處，但雙北逾600個市區公車路線，要求每家業者全天派員稽查，的確不切實際。但政府可以加重獎勵落實「指差確認」與「確實停讓」的駕駛與業者，讓評鑑制度真正做到「棒子與蘿蔔並行」。

「安全至上」應是公車司機最重要評量指標，政府也要驅動業者建立文化，否則若連公部門管理的公車都釀禍，要怎麼加強一般駕駛停讓行人觀念？