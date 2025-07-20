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欣欣客運撞死乳癌名醫 其他業者感嘆：酸言酸語「大可休矣」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
衛福部桃園醫院外科主任周佳正昨天綠燈時走在斑馬線上，遭公車撞上不治。記者翁至成／翻攝
衛福部桃園醫院外科主任周佳正昨天綠燈時走在斑馬線上，遭公車撞上不治。記者翁至成／翻攝

欣欣客運駕駛昨撞行人致死，這是北市今年首件公車撞死人事件。台北市公運處直言，每年2期公車評鑑，確實會給業者壓力，若發生撞行人等行為，會加倍扣點；其他客運業者說，所有業者兢兢業業，對駕駛會有獎勵和懲處，希望酸民的酸言酸語「大可休矣」。

公運處長李昆振表示，台北市市區公車營運服務指標評鑑每年2期，評鑑標準之一「行經指定路口右轉未暫停確認有無行人通行或未讓行人先行」每件扣8點；另一指標「若肇事事件係發生於行人穿越道上，公車碰撞行人所致」，在全責情況下，該件肇事扣點加重2倍計算，此項影響評鑑分數較重。

李昆振說，評鑑對於業者確實會有壓力，例如撞行人會加倍扣26點，當分數下降、連續拿乙，公運處將吊扣部分車牌、減少營運車量等作為，分數低也會影響業者獲得政府補助多寡等；90分以上可獲優等、80至90分甲等、低於80分為乙等。欣欣客運於111年第2期為乙等，112年第2期、113年第1期、113年第2期均為優等，昨天是該公司近3年首件有責死亡案件。

首都客運總經理李建文說，所有業者兢兢業業、提心吊膽，要求所屬公車駕駛長落實「左右轉停車再開」，右轉指差確認，左轉做到再三確認，確認號誌是否沒問題、是否有來車、是否有行人，如此應可減少行穿線事故發生。在沒有更好方法之前，「轉彎停車再開」做好指差確認、做好再三確認，雖是最笨方法，卻是能避免事故發生的必要作為。

李建文表示，包括首都客運在內的每家業者對此都有獎勵和懲處，希望公車駕駛都能夠養成「轉彎停車再開」的習慣。如果雙北的公車駕駛長全年無違規、肇事紀錄，公司會加發年終獎金1萬元，而未依規定者則約談再教育等懲處。另外，公車學院將於本月底開設實車體驗營，也會著重強化路口停車再開、做好指差確認等要求。

李建文不諱言，昨日發生憾事，外界對於公車業者、公車從業員工都會有所指責，尤其許多網友在網路上對公車業者酸言酸語，他直呼「大可休矣」，不守規矩的公車駕駛自當受到法律的制裁，如果業者有缺失也會被公路法處分，但絕大多數的駕駛都是遵守規定，仍希望社會大眾多給予公車業者和公車從業員工多一些鼓勵。

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