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乳癌名醫喪命處不是危險路口 北市仍要祭兩大策略改善
北市中山南路、愛國西路口昨發生公車撞死行人事故，交通局長謝銘鴻認為事發地點的優化方向，一是可評估在槽化島增設「行人燈」，加強提醒行人目前綠燈剩餘秒數，行人可判斷是否繼續通過。二是評估行穿線有無調整停等庇護空間的可能性。
交通局長謝銘鴻說，依據交通部道安資訊網，中山愛國路口近3年並非列為危險路口。該處屬於大型路口，行穿線全長69公尺，考量對角穿越時間較長，實施行人專用時相的確不易；該路口周期150秒，該行穿線綠燈69秒、紅燈為81秒，符合設置規則的規定，綠燈秒數足以讓行人從A點穿越至B點，雖無行人專用時相，但有行人早開時相。
他表示，實施行人專用時相，車輛、行人等待下一個綠燈的時間會較久，且行人專用時相大多適用於人潮多、中小型的路口，但少數大型路口的特定時段也有設置，例如和平建國路口鄰近花市、玉市，因下午在行人穿越的需求量大。
謝銘鴻表示，交通局與警察局將於7月21日現場會勘，針對事故原因檢討，至於事發地點、中山愛國路口西北角無行穿線退縮，也會納入評估調整。是否增加庇護島？他認為，需再審視車流軌跡的安全性，將請同仁於會勘時一併討論。
另外，交工處配合新工處路面更新，每年至少改善40處路口，納入行穿線退縮、增設庇護島、行人早開時相等評估；今年上半年已完成19處路口改善，包含16處行穿線退縮、3處庇護島。
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