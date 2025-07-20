聽新聞
0:00 / 0:00

駕駛不停讓致行人傷 罰則調高

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
交通部次長陳彥伯。圖／聯合報系資料照片
交通部次長陳彥伯。圖／聯合報系資料照片

交通部次長陳彥伯表示，為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部六月已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，駕駛不停讓行人致輕傷，罰鍰調高至一點八萬元，重傷比照現行致死調至三點六萬元，且另有刑責，六月卅日上路。

對於違規駕駛人，陳彥伯強調，會持續要求主管機關、公路客運等業者，針對駕駛人訓練落實指差確認、行經路口減速慢行，降低行人事故發生率。

交通部路政及道安司司長黃運貴指出，道安工作持續推動中，包括透過「行人優先交通安全行動綱領」，加速改善危險路段與行人通行環境，同時也針對熱點路口進行改善。教育面則涵蓋學校、監理站與社區，監理端著重於提高駕駛人素質與駕照取得制度強度。最後則是執法面，包括違規取締、大型車專案稽查等。

車禍 行人地獄 行人

延伸閱讀

突襲未果！ 遊覽車駕駛丟棺材砸交通部大門 警方二度舉牌警告

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

遊覽車強制裝駕駛身分識別設備！業者批遭剝2層皮 交通部回應了

連續發生2起死亡車禍！基隆市府祭鐵腕檢舉大型車違規每件200元獎金

相關新聞

疑認公車會停讓 良醫走斑馬線遭輾亡

衛福部桃園醫院外科主任周佳正，昨天上午在台北市愛國西路、羅斯福路口綠燈行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運十八路公車撞擊身亡。李姓駕駛辯稱「沒看到人，看到已來不及了」，警詢後依過失致死罪嫌移送李，北檢訊後命五萬元交保。

路權團體批台灣道路 「讓行人無法自在行走」

台北市昨天發生公車撞行人的死亡車禍，讓行人地獄話題再度受到討論。還路於民行人路權促進會直言，這些一再發生的道路悲劇，不該...

新聞眼／別再讓斑馬線變死亡線

醫師周佳正昨在台北市蛋黃區的斑馬線上被公車撞死，這起悲劇讓台灣及台北更難擺脫「行人地獄」汙名，何況還發生在精華市區路段博...

駕駛不停讓致行人傷 罰則調高

交通部次長陳彥伯表示，為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部六月已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處...

羅斯福路、愛國西路口 北市評估槽化島增「行人燈」

乳癌外科醫師周佳正昨在北市斑馬線上被公車撞死，交通局與市警局明天將赴現場會勘，檢討事故原因。交通局長謝銘鴻說，事發地點羅...

良醫北上參加會議遭橫禍 醫界痛斥行人地獄

衛福部桃園醫院外科部主任周佳正昨到台北開會，走在斑馬線上遭公車撞上捲入車底，送醫不治。周佳正是在桃園是公認良醫，醫界哀悼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。