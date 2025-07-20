駕駛不停讓致行人傷 罰則調高

交通部次長陳彥伯表示，為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部六月已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，駕駛不停讓行人致輕傷，罰鍰調高至一點八萬元，重傷比照現行致死調至三點六萬元，且另有刑責，六月卅日上路。

對於違規駕駛人，陳彥伯強調，會持續要求主管機關、公路客運等業者，針對駕駛人訓練落實指差確認、行經路口減速慢行，降低行人事故發生率。

交通部路政及道安司司長黃運貴指出，道安工作持續推動中，包括透過「行人優先交通安全行動綱領」，加速改善危險路段與行人通行環境，同時也針對熱點路口進行改善。教育面則涵蓋學校、監理站與社區，監理端著重於提高駕駛人素質與駕照取得制度強度。最後則是執法面，包括違規取締、大型車專案稽查等。