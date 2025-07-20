聽新聞
0:00 / 0:00
羅斯福路、愛國西路口 北市評估槽化島增「行人燈」
乳癌外科醫師周佳正昨在北市斑馬線上被公車撞死，交通局與市警局明天將赴現場會勘，檢討事故原因。交通局長謝銘鴻說，事發地點羅斯福路、愛國西路口對角穿越時間較長，行人專用時相不易設計，但仍有優化空間。
交通局初步評估在槽化島增設「行人燈」，加強提醒行人目前綠燈剩餘秒數，判斷是否繼續通過；也會評估斑馬線有無增設庇護空間等可能性。
謝銘鴻說，交通部道安資訊網中，羅斯福路、愛國西路雖屬大型路口，近三年未列為危險路口。愛國西路上斑馬線六十九公尺，考量對角穿越時間較長，實施行人專用時相不易，但有行人早開時相，評估路口周期一五○秒，斑馬線綠燈六十九秒、紅燈八十一秒，符合設置規則，綠燈秒數足以讓行人穿越道路。
他說，實施行人專用時相，車輛、行人等待下個綠燈的時間會較久，且行人專用時相大多適用於人潮多、中小型的路口，僅少數大型路口的特定時段設置。
謝銘鴻說，交通局與市警局本周現場會勘，檢討事故原因，包括事發地點羅斯福路、愛國西路口西北角無斑馬線退縮，也會納入評估調整；至於是否增加庇護島，他認為須再審視車流軌跡的安全性，會勘時一併討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言