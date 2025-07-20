良醫北上參加會議遭橫禍 醫界痛斥行人地獄

衛福部桃園醫院外科部主任周佳正昨到台北開會，走在斑馬線上遭公車撞上捲入車底，送醫不治。周佳正是在桃園是公認良醫，醫界哀悼，痛斥台灣交通亂象導致@@@行人地獄@@@，讓醫界痛失英才。病患追憶，周醫師半夜查房，隔天清晨又來巡房，難以接受此噩耗。

台灣乳房醫學會前理事長、台北榮總副院長曾令民表示，周昨北上參與每年七月的例行性癌症醫學會會議，昨天議題聚焦在泌尿道系統癌症與乳癌，周醫師平時在桃園行醫，假日抽空北上參與會議，竟遭此橫禍令人震驚與遺憾。

曾令民說，周為人謙和專業，熱中參與學術會議，對乳房外科專業持續精進，醫界長年處於五大皆空，外科醫師養成不易，周因意外辭世，對部立桃園醫院或乳房外科領域，都是重大損失。

桃園醫院指出，周佳正從總醫師迄今，都在部桃服務，門診幾乎都滿額，負責大部分的乳癌手術，深獲病友信任；周肩負外科部協調重任，積極參與急重症創傷團隊，第一時間投入搶救，守護無數生命。

院方表示，周佳正待人親切、很重視家庭，周的臉書頭像是朋友送的自畫像，寫著「懸壺」的理念。

有名陸配表示，從四川嫁來台灣後，被診斷罹患乳癌二期需動手術，周醫師多次溝通、心理建設，幫她度過不安；她家境不豐，病癒後煮了有機雞蛋，送到醫師手上還是溫熱的，周醫師說是最好吃的雞蛋。

有病友說，給周醫師治療十三年，從末見他發脾氣，驟逝是醫界及病患損失。