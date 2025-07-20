新聞眼／別再讓斑馬線變死亡線

醫師周佳正昨在台北市蛋黃區的斑馬線上被公車撞死，這起悲劇讓台灣及台北更難擺脫「@@@行人地獄@@@」汙名，何況還發生在精華市區路段博愛特區，也再次凸顯工程面、制度面不改進，「斑馬線變死亡線」的危機永遠存在，也是文明社會無法承受的恥辱。

這次的事故，公車駕駛習慣不佳固然是主因，路口設計的工程面缺失也難辭其咎；昨天這個三叉路口，平時車流就大，路幅也寬，官方指斑馬線行人綠燈秒數有六十九秒，等於一步一秒「足夠通行」，但似忽略老人及行動不便者的慢速步行實況。

另如這麼長距離的斑馬線，理應考慮設置行人庇護島，預防行人在秒數內走不到對面的人行區，現況卻付之闕如；若有退縮式斑馬線設計，公車駕駛在左轉時，便有機會保持正面視野，及早且清楚掌握斑馬線上有無人車，但因沒有退縮，也沒給駕駛這點餘裕。

北市每年積極改善逾四十處路口，但本案發生地點並未列行人高風險路口，顯示評估機制仍有不足，北市交通局長謝銘鴻也認為有優化空間，顯見這路口盤點來得太晚。

防止悲劇重演的關鍵更在官方如何建立制度，驅動公車業者落實駕駛的停讓文化。肇事之後的扣點、懲處最簡單也最廉價，但對死者於事無補。

以雙北為例，逾六百條公車路線是公車業者的生財管道，目前雖有公車評鑑制度對公車違規、肇事扣點，甚至調整補助與營運路線，但礙於駕駛人力荒、乘客搭車需求等考量，評鑑難顯現落實稽核力道，只要不出人命，扣點恐徒具形式。但在安全面前，這些都不該是理由，從業者跟台北市交通局，都責無旁貸，否則就枉為首善之都。