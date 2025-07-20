北市撞行人致死 欣欣客運：駕駛未落實左轉停等

欣欣客運駕駛昨在北市撞行人致死，是今年首件，今天將由董事長范大維公開致歉並報告精進作為。據了解，公車學院本月底開設實車體驗營，已決定將著重強化路口停車再開、做好指差確認等要求。

台北市交通局長謝銘鴻說，事發路口轉彎角度大，依現行制度，駕駛須停等，從影像駕駛軌跡來看，肇事公車確實沒達到一般停二、三秒作左右確認的時間，即使有也不明顯。他說，公運處已要求駕駛須做指差確認，也推行多年，仍出差錯，他不解也很遺憾，會請業者提出檢討報告，另要求業者持續強化駕駛訓練。

台北市公運處長李昆振說，北市公車營運服務指標評鑑每年二期，標準之一「行經指定路口右轉未暫停確認有無行人通行或未讓行人先行」扣八點；「若肇事事件係發生於行人穿越道上，公車碰撞行人所致」，全責扣點加重二倍計算，會扣廿六點，若分數下降、連續拿乙，將採吊扣部分營業車輛牌照等作為，也影響政府補助款。

李昆振說，目前評鑑九十分以上優等、八十至九十分甲等、低於八十分乙等；欣欣客運二○二二年第二期乙等，但前年第二期、去年第一期、一一三年第二期均為優等，這次是欣欣近三年首次有責死亡案件。

欣欣客運稽查組長許宗雄說，李姓駕駛服務逾十五年，無不良紀錄，過往開車狀況都很穩定，今年三月退休，五月一日因缺工受邀重返職場。他說，公車視線容易被Ａ柱遮擋，李姓駕駛未落實左轉「停等」動作確實違規；公司將再強化每月教育訓練。

首都客運總經理李建文說，業者始終要求公車駕駛落實「左右轉停車再開」，如果全年無違規、肇事紀錄，會加發年終獎金一萬元，違規則有約談再教育等懲處。