路權團體批台灣道路 「讓行人無法自在行走」

台北市昨天發生公車撞行人的死亡車禍，讓行人地獄話題再度受到討論。還路於民行人路權促進會直言，這些一再發生的道路悲劇，不該被視為個案，也絕非意外，讓行人無法自在行走，才是最大的問題。台北市政府應盡速改善危險路口，公車也應全面強制安裝盲點偵測等行人防撞功能。

還路於民行人路權促進會表示，這起悲劇再度讓全台目睹「台灣的道路，無處不是對行人構成威脅的隨機殺人現場」，即使就在總統官邸附近，行人也無法安心通行。這些一再發生的道路悲劇，是制度性人禍和系統性的暴力。

路權團體質疑該路口綠燈秒數過短，依長達六、七十公尺的路口，但綠燈僅給六十九秒，照成人自然步伐，全程需六十到六十五秒通過，對老人與小孩非常不友善，且完全未設庇護島，路口設計極不合理。

還路於民行人路權促進會說，昨天透過監視畫面看到，周醫師原本平穩前行，因看見公車才小跑步通過，卻因此遇難，這正是對交通部長陳世凱「行人慢慢走不OK」失言的實例反駁，陳世凱應為失言公開道歉。

還路於民行人路權促進會強調，要求行人快速通過，會降低人車反應時間及對環境感知能力，反而增加風險。交通部需積極宣導以「用路人階序」為基礎的道路觀念，意即「道路上最脆弱的用路人需有最優先通行權」且「能造成越大殺傷力的用路人，需負起更大的責任，來保護其他用路人。」

還路於民行人路權促進會也提到，台北市政府應盡速改善該危險路口，包括將過長斑馬線分段，減少行人曝險時間，同時設置分段式人車分離時相號誌，公車也應全面強制安裝盲點偵測、自動緊急煞車系統之行人防撞功能。

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，要有效降低行人事故，首要是要落實大客車駕駛的指差確認動作，但這涉及客運業者的組織管理，第二就是可以逐步導入大型車主動預警系統，第三點則是斑馬線上可以增設危險警示。他舉例，例如設置「地面安全警示標記」（ＬＥＤ地面燈），加強駕駛人注意前方斑馬線及穿越線上行人，警示駕駛勿強行闖紅燈。