疑認公車會停讓 良醫走斑馬線遭輾亡

衛福部桃園醫院外科主任周佳正，昨天上午在台北市愛國西路、羅斯福路口綠燈行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運十八路公車撞擊身亡。李姓駕駛辯稱「沒看到人，看到已來不及了」，警詢後依過失致死罪嫌移送李，北檢訊後命五萬元交保。

衛福部桃園醫院外科主任周佳正綠燈時走在斑馬線上，卻遭公車撞上，送醫不治。圖／取自衛福部桃園醫院官網

剩不到五公尺 捲進輪下遭拖行

警方調查，周佳正昨天早上八時四十四分綠燈走斑馬線，欲至附近的張榮發基金會參加癌症醫學會舉辦的乳癌研討會，未料剩不到五公尺的距離就可走完馬路，卻遇死劫。

監視器畫面顯示，周佳正過馬路時疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式快速穿越，但公車左轉後直接通過，未煞停禮讓斑馬線上的行人。周被撞個正著並遭拖行數公尺，受困公車左前輪下，消防人員使用救援器材，耗近十分鐘救人，但周已沒了呼吸心跳，他被送往台大醫院急救，早上九時五十二分不治。

警方報請檢察官相驗，認定死因為肢體、頭部多處擦挫、穿刺傷，遺體事後發還家屬。周佳正的兒子和哥哥、妻子聞訊北上均不敢置信，雖然跟肇事駕駛同處介壽路派出所，但無責罵，神情哀戚與無奈。

北市公車撞死行人，市府明將會勘討論改善方案，避免憾事再發生。記者翁至成／翻攝

駕駛未依規停讓、做指差確認

警方指出，六十三歲李姓客運駕駛行經路口雖有減速，但左轉後、在斑馬線前沒有依規定煞停、做指差確認，逕自加速駛過，警詢時辯稱說「沒看到人」，後來又補充「看到人已經來不及煞車了」。

警方指，該路口近三年無行人死亡事故，斑馬線雖長約六十九公尺，但綠燈秒數達六十九秒，足夠行走。初步判斷肇事主因為公車駕駛未依規定停讓行人；詳細肇事責任待進一步釐清。

民團質疑路口太長未設庇護島

還路於民行人路權促進會質疑，昨到現場勘查發現，該路口斑馬線長達七十五公尺，卻完全未設庇護島，依照成人自然步伐，全程需六十到六十五秒通過，但行人綠燈僅六十九秒，對年長者、孩童或行動不便者而言，幾乎等同「賽跑求生」，極不合理。

欣欣客運公司董事長范大維表示，初步調查李姓駕駛行經斑馬線時未停等，也未做指差確認，是嚴重的錯誤，將檢討改進。范表示，李服務逾十五年，工時正常，無不良紀錄，算是優良駕駛，三月退休後因公司人力不足，五月回聘，公司三令五申要求司機在斑馬線前必須暫停，做指差確認確定無人再開，李明顯違規且犯嚴重錯誤。

台北市公運處將依公路法第七十七條第一項「未善盡管理責任」裁處業者最高九萬元。警方調查後，將依道路交通管理處罰條例第四十四條「行近行人穿越道不暫停讓行人先行通過致人死亡」處分，並由台北市交通事件裁決所吊銷駕照。