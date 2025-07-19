醫師周佳正遭公車撞死 民團籲強制安裝盲點偵測

衛福部桃園醫院醫師周佳正今天在台北市遭公車撞死。民團呼籲，北市府應儘速改善危險路口、公車全面強制安裝盲點偵測、修正道路交通安全規則，不要再用人命換改革。

台北市今天發生一起行人過馬路遭公車撞上的車禍，經送醫後宣告不治，台大醫院證實死者為衛生福利部桃園醫院乳房外科主任級醫師周佳正。

還路於民行人路權促進會發布新聞稿表示，經現場查勘，發現該路口行人穿越線長達75公尺，卻未設庇護島，依成人自然步伐，全程需60至65秒通過，但綠燈僅69秒，對年長者、孩童或行動不便者而言，幾乎等同「賽跑求生」，極不合理。

促進會呼籲，台北市政府應儘速改善該危險路口，除將過長行穿道分段，減少行人曝險時間，並增設各段行穿道照明，設置分段式人車分離時相號誌，每一段都是「人走車不走，車走人不走」。

促進會並表示，公車應全面強制安裝盲點偵測、自動緊急煞車系統的行人防撞功能；修正道路交通安全規則第134條行人穿越道路規定，刪除該條內文「迅速」字眼。

此外，促進會說，街道應是讓人安心生活的場所，而不是一條條生命的終點，不該等到下一個悲劇才來追悼，不要再用人命換改革。