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名醫過馬路遭撞亡 欣欣客運肇事駕駛5萬元交保：沒看到人
衛生福利部桃園醫院外科主任、乳癌權威周佳正今天上午來台北開會，過斑馬線穿越中正區中山南路和愛國東路口，卻被一輛載客左轉的欣欣客運撞上，63歲李姓公車駕駛辯稱沒看到人，看到已經來不及了，警詢後被依過失致死罪嫌送辦。檢方稍早複訊，諭令5萬元交保。
警方公布監視器畫面，只見公車在路口有減速，但通過行穿線時完全沒有煞停，周佳正當時過馬路疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式過馬路，孰料公車直接通過，周佳正遭撞上、慘遭拖行。
公車駕駛63歲李姓男子在行穿線前完全沒有煞車、做指差確認，就直接在路口轉彎，警詢時初步辯稱說「沒看到人」，後來又補充說「看到人已經來不及煞車了」。
警方證實，死者是衛福部桃園醫院外科主任周佳正，他是乳房外科權威，今天獨自一人北上來台北開研討會，孰料發生憾事，周佳正的兒子和哥哥接獲通知，已經趕到台大醫院；周佳正遺體經檢察官相驗，開立死亡證明後發還家屬。
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