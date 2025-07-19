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獨／「感到懊惱」公車撞死乳癌名醫 欣欣客運董事長：司機坦承違規錯誤

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導
北市欣欣客運公車李姓司機今天在斑馬線上涉嫌撞死乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正，引起社會譁然。記者翁至成／翻攝
北市欣欣客運公車李姓司機今天在斑馬線上涉嫌撞死乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正，引起社會譁然。記者翁至成／翻攝

北市欣欣客運公車李姓司機今天在斑馬線上涉嫌撞死乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正，引起社會譁然，欣欣客運公司董事長范大維表示，初步調查李男行經斑馬線時未暫停也未做指差確認，坦承違規錯誤，感到懊惱，深自檢討改進。

范大維表示，公司在案發後立即啟動調查，派人到現場調閱相關路口監視器，觀察發現李姓司機左轉時，周佳正步行在斑馬線對角剛起步，公車要左轉彎時，周小跑步向前行，遭到公車撞上拖行，當時李男駕駛的公車未暫停下來，也未做指差確認，出現嚴重錯誤。

范大維說，63歲李姓駕駛服務逾15年，工時正常，無不良紀錄，算是優良駕駛，3月退休後因公司人力不足，5月重聘，平時我們要求司機必須在斑馬線前暫停下來，做指差確認確定無人，再往前行進，顯然李男出現違規嚴重錯誤，目前派人陪同李男在警局製作筆錄，李男很自責難過說：「當時未看到人！」。

范大維指出，平時公司三申五令要做指差確認，並常派稽查人員到路口不定時稽查，若發生未依規定，就記過處分，未料仍發生違規事件，深感遺憾。

欣欣客運在案發後，由副總經理立即率相關人員前往處理，親自向往生者家屬表達歉意，對於民眾生命損失及其家屬非常抱歉，該事件駕駛確實違規，將依法配合調查，並負起後續保險理賠作業及協助喪葬相關事宜。

該公司於事件肇生後，立即檢討改善，並通報各站務必落實行經路口轉彎時要停等、指差確認後再開，並將此案例以專案執行「行安巡迴教育」，強化所有駕駛長的行車紀律，以確保行車安全。

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