聽新聞
0:00 / 0:00

公車撞死名醫…衛福部表哀悼 以其未竟的志業為使命

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
部桃外科部主任周佳正臉書自畫像。圖／周佳正臉書
部桃外科部主任周佳正臉書自畫像。圖／周佳正臉書

乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正今走在行穿線上，遭左轉的欣欣客運18路公車撞上不治。衛福部部長邱泰源率26家部醫院長醫院表達深切哀悼，並將以周佳正主任未竟的志業為使命，持續守護他所珍視的醫療信念。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會，對周佳正主任不幸因車禍驟然辭世表達震驚與哀痛籠罩。周佳正一生致力於醫療工作，醫術精湛、仁心仁術，不僅是患者深切信賴的良醫，更是後輩景仰、同儕敬重的楷模。

自加入桃園醫院以來，周佳正全心投入科別發展與病患照護，身體力行醫者使命，為桃園醫院醫療品質奠定堅實基礎，對於提升社區醫療能量、培育醫護人才更是貢獻良多。他總是以沉穩的身影出現在臨床第一線，無論晝夜、不畏辛勞，溫和而堅定地守護著每一位病人與家屬的希望。

周佳正主任的離去，不僅是桃園醫院也是醫界的重大損失，更令所有曾與他共事的同仁無限不捨。對患者而言，他是值得信賴的醫者；對同仁而言，他是無私的領導與朋友。他用一生實踐對醫療的承諾，留下無數感念與懷念的回憶。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會全體同仁謹向周佳正主任致上最深的哀悼與敬意，並誠摯慰問其家屬。未來將以周佳正主任未竟的志業為使命，持續守護他所珍視的醫療信念，讓他的精神在每次的診療與關懷中延續。

車禍 行人地獄 行人

延伸閱讀

衛福部長邱泰源證實 台南幫成大2醫師將接任司、署長

美豬美牛將因關稅談判放寬規範？邱泰源：一切以行政院為主

影／台師大抽血案 衛服部長邱泰源：與相關單位嚴查嚴辦

台電員工搶修遭高壓電擊…邱泰源曝蔡易餘來電 盼調資源搶救

相關新聞

疑認公車會停讓 良醫走斑馬線遭輾亡

衛福部桃園醫院外科主任周佳正，昨天上午在台北市愛國西路、羅斯福路口綠燈行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運十八路公車撞擊身亡。李姓駕駛辯稱「沒看到人，看到已來不及了」，警詢後依過失致死罪嫌移送李，北檢訊後命五萬元交保。

路權團體批台灣道路 「讓行人無法自在行走」

台北市昨天發生公車撞行人的死亡車禍，讓行人地獄話題再度受到討論。還路於民行人路權促進會直言，這些一再發生的道路悲劇，不該...

新聞眼／別再讓斑馬線變死亡線

醫師周佳正昨在台北市蛋黃區的斑馬線上被公車撞死，這起悲劇讓台灣及台北更難擺脫「行人地獄」汙名，何況還發生在精華市區路段博...

駕駛不停讓致行人傷 罰則調高

交通部次長陳彥伯表示，為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部六月已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處...

羅斯福路、愛國西路口 北市評估槽化島增「行人燈」

乳癌外科醫師周佳正昨在北市斑馬線上被公車撞死，交通局與市警局明天將赴現場會勘，檢討事故原因。交通局長謝銘鴻說，事發地點羅...

良醫北上參加會議遭橫禍 醫界痛斥行人地獄

衛福部桃園醫院外科部主任周佳正昨到台北開會，走在斑馬線上遭公車撞上捲入車底，送醫不治。周佳正是在桃園是公認良醫，醫界哀悼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。