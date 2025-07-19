公車撞死名醫…衛福部表哀悼 以其未竟的志業為使命

乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正今走在行穿線上，遭左轉的欣欣客運18路公車撞上不治。衛福部部長邱泰源率26家部醫院長醫院表達深切哀悼，並將以周佳正主任未竟的志業為使命，持續守護他所珍視的醫療信念。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會，對周佳正主任不幸因車禍驟然辭世表達震驚與哀痛籠罩。周佳正一生致力於醫療工作，醫術精湛、仁心仁術，不僅是患者深切信賴的良醫，更是後輩景仰、同儕敬重的楷模。

自加入桃園醫院以來，周佳正全心投入科別發展與病患照護，身體力行醫者使命，為桃園醫院醫療品質奠定堅實基礎，對於提升社區醫療能量、培育醫護人才更是貢獻良多。他總是以沉穩的身影出現在臨床第一線，無論晝夜、不畏辛勞，溫和而堅定地守護著每一位病人與家屬的希望。

周佳正主任的離去，不僅是桃園醫院也是醫界的重大損失，更令所有曾與他共事的同仁無限不捨。對患者而言，他是值得信賴的醫者；對同仁而言，他是無私的領導與朋友。他用一生實踐對醫療的承諾，留下無數感念與懷念的回憶。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會全體同仁謹向周佳正主任致上最深的哀悼與敬意，並誠摯慰問其家屬。未來將以周佳正主任未竟的志業為使命，持續守護他所珍視的醫療信念，讓他的精神在每次的診療與關懷中延續。