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仁醫走斑馬線遭公車輾斃 陳志金：這些悲劇什麼時候才可以不再發生？

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
衛福部桃園醫院外科主任周佳正在綠燈時走在斑馬線上，遭公車撞上不治。記者翁至成／翻攝
衛福部桃園醫院外科主任周佳正在綠燈時走在斑馬線上，遭公車撞上不治。記者翁至成／翻攝

衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正今天上午在總統官邸附近，綠燈時走在斑馬線上，遭欣欣客運公車撞上，送醫不治，消息傳出後部桃醫護不敢置信，醫界痛失英才。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書表示，部立桃園醫院外科部主任在台北市，過斑馬線時遭公車撞倒捲入車底，送醫不治。「這些悲劇，什麼時候才可以不再發生？」

網友留言哀悼，「周醫師是個很不錯的醫生，過去曾經10多年都是給他看診的，每次都會安撫病人情緒，讓我不必太擔心」、「周醫師真的是一位很好的醫生，對病患真的很好、很有耐心，聽到消息我都哭了」、「真的是個非常好的醫師！病患非常多，看診都看到11.12點，也不會發脾氣，無法接受這樣的事！老天真的很不公平」。

其他網友表示，「真的很難過，一位救人的醫生卻被交通事故帶走，希望台灣駕駛者真的能停看聽，不要再剝奪行人生命」、「我的主治，我好難過」、「公車轉彎為何都不看」、「公車司機左轉是否再多用心注意，這遺憾是可以不發生的」。

車禍 行人地獄 行人

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