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部桃外科主任周佳正走斑馬線遭公車輾斃 林靜儀：震驚不捨
台北市中山南路與愛國東路口，近總統官邸處，今天上午發生死亡車禍，部立桃園醫院外科主任周佳正在斑馬線上，遭一輛未減速欣欣客運撞傷，送台大醫院仍不治。衛福部次長林靜儀說，已請醫福會提供家屬協助。部桃也發聲明表示，全院上下無不哀慟。
林靜儀表示，部立桃園醫院外科部周主任在台北遭公車意外身亡，衛福部震驚與不捨，已責成醫福會同仁慰問家屬並提供協助。
部桃院長楊南屏說，已派一位副院長至台大醫院急診室，同時派另一位副院長至部桃醫院關心周佳正主任病人，很不希望訊息是真的，他平時是非常認真的好醫師，且病人很多、口碑很好。
部桃聲明全文如下：
本院外科部主任周佳正醫師，於7月19日因交通意外事故不幸辭世。噩耗傳來，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨，本院已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。
周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴。他始終秉持「視病如親」的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。
除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。他也積極參與急重症創傷醫療團隊的推動與發展，第一時間投入搶救，守護無數生命。
他的離世，對本院而言是無可取代的損失。我們不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。這份精神與身影，將長存我們心中。
周主任住院病人由院方安排其他主治醫師接續照顧，預定排程手術先取消，門診亦由院方協調其他主治醫師代診。希望對病人權益影響降至最低。
本院將全力協助家屬辦理後續事宜，並擇期舉辦追思儀式，邀請醫界同道及病友共同緬懷這位令人敬愛的醫者。
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