部桃外科主任周佳正走斑馬線遭公車輾斃 林靜儀：震驚不捨

台北市中山南路與愛國東路口，近總統官邸處，今天上午發生死亡車禍，部立桃園醫院外科主任周佳正在斑馬線上，遭一輛未減速欣欣客運撞傷，送台大醫院仍不治。衛福部次長林靜儀說，已請醫福會提供家屬協助。部桃也發聲明表示，全院上下無不哀慟。

林靜儀表示，部立桃園醫院外科部周主任在台北遭公車意外身亡，衛福部震驚與不捨，已責成醫福會同仁慰問家屬並提供協助。

部桃院長楊南屏說，已派一位副院長至台大醫院急診室，同時派另一位副院長至部桃醫院關心周佳正主任病人，很不希望訊息是真的，他平時是非常認真的好醫師，且病人很多、口碑很好。

部桃聲明全文如下：