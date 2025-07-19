乳癌名醫周佳正遭公車撞死 醫院震驚發文：他是病人眼中最溫暖的依靠

衛福部桃園醫院外科部主任周佳正今天到台北開會，走在愛國東路總統官邸附近斑馬線遭公車撞捲入車底，送醫不治。周是乳癌權威，對病友和同事都很客氣，是公認的良醫，消息傳回部桃同事都相當震驚，難以置信。

部桃指出，周佳正中山醫學院醫學系畢業，從總醫師一直到住院、主治醫師都在部桃服務，門診幾乎都滿額，除了負責部桃大部分的乳癌手術，也處理肝膽胃腸科等一般外科，深獲病友信任。

部桃表示，周佳正待人親切，而且很重視家庭，他的FB用一張朋友送的自畫像，還寫著「懸壺」傳遞從醫的理念；背景照片是全家福和的合照，即使工作忙碌，都會安排時間陪家人或旅遊。沒想到今天到台北參加會議，竟然會走在斑馬線被公車撞送醫不治，大家都很不捨。部桃園已經指派專人協助周佳正的家人處理後續事宜。

部桃也在中午近12點半發布消息：

沉痛哀悼周佳正主任辭世 本院深切不捨 永遠懷念 本院外科部主任周佳正醫師，於7月19日因交通意外事故不幸辭世。噩耗傳來，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨，本院已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。 周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴。他始終秉持「視病如親」的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。 除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。他也積極參與急重症創傷醫療團隊的推動與發展，第一時間投入搶救，守護無數生命。 他的離世，對本院而言是無可取代的損失。我們不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。這份精神與身影，將長存我們心中。 周主任住院病人由院方安排其他主治醫師接續照顧，預定排程手術先取消，門診亦由院方協調其他主治醫師代診。希望對病人權益影響降至最低。 本院將全力協助家屬辦理後續事宜，並擇期舉辦追思儀式，邀請醫界同道及病友共同緬懷這位令人敬愛的醫者。