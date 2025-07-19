聽新聞
0:00 / 0:00

公車司機退休重聘...撞死乳癌治療權威 欣欣客運致歉：駕駛確實違規

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
衛福部桃園醫院外科主任周佳正今過馬路疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式過馬路，孰料公車直接通過，周佳正遭撞上、慘遭拖行。記者翁至成／翻攝
衛福部桃園醫院外科主任周佳正今過馬路疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式過馬路，孰料公車直接通過，周佳正遭撞上、慘遭拖行。記者翁至成／翻攝

乳癌治療權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正今走在北市中山南路和愛國東路口的行穿線上，遭到左轉的18路欣欣客運撞上並受困輪下，脫困後送醫仍不治。北市公運處表示，依公路法裁處業者最高9萬元；欣欣客運致歉，駕駛確實違規，將讓他休息配合調查。

欣欣客運稽查組長許宗雄表示，公司對於民眾生命損失及其家屬非常抱歉，他人在花蓮正趕回北部途中，公司營業室代經理已先前往慰問家屬。目前會先讓肇事駕駛休息、配合案件調查，公司也會按照規定，該處分就處分。

許宗雄說，63歲李姓駕駛在欣欣客運服務超過15年，工時正常，並無不良紀錄，自己曾是帶過他的站長，李過往開車狀況都很OK，今年3月退休後，5月1日再重回職場服務。

他直言，公車視線容易被A柱遮擋視線，但今日李姓駕駛長在轉彎處未落實左轉彎「停等」動作，確實違規。公司將強化每月教育訓練，提醒駕駛長左轉時務必停等，避免憾事發生。

台北市公運處業務稽查科長梁筠翎表示，欣欣客運7月19日上午8時41分在中山南路交愛國東路碰撞行人事故，公運處已派主任秘書廖苑伶前往慰問家屬，也已請公車業者查證事故及駕駛長工時等資料，該案將依公路法第77條第1項裁處業者最高9萬元。

梁筠翎說，公運處將啟動公車行車事故專案輔導實施計畫，要求公車業者確實檢討事故發生原因，提出改善計畫與策進作為，以確保行車安全。

台北市中正區今天早上發生公車撞行人的死亡車禍。記者翁至成／翻攝
台北市中正區今天早上發生公車撞行人的死亡車禍。記者翁至成／翻攝

車禍 行人地獄 行人

延伸閱讀

行人斑馬線上遭公車撞死 北市公運處：最高罰9萬元

影／北市公車撞死部桃外科主任、乳癌治療權威 喪命前小跑步過馬路畫面曝

北市欣欣客運行經總統官邸旁 轉彎沒煞車...撞死斑馬線行人

中和車禍58歲婦送醫不治 肇事駕駛：路口號誌突變換煞車不及

相關新聞

疑認公車會停讓 良醫走斑馬線遭輾亡

衛福部桃園醫院外科主任周佳正，昨天上午在台北市愛國西路、羅斯福路口綠燈行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運十八路公車撞擊身亡。李姓駕駛辯稱「沒看到人，看到已來不及了」，警詢後依過失致死罪嫌移送李，北檢訊後命五萬元交保。

路權團體批台灣道路 「讓行人無法自在行走」

台北市昨天發生公車撞行人的死亡車禍，讓行人地獄話題再度受到討論。還路於民行人路權促進會直言，這些一再發生的道路悲劇，不該...

新聞眼／別再讓斑馬線變死亡線

醫師周佳正昨在台北市蛋黃區的斑馬線上被公車撞死，這起悲劇讓台灣及台北更難擺脫「行人地獄」汙名，何況還發生在精華市區路段博...

駕駛不停讓致行人傷 罰則調高

交通部次長陳彥伯表示，為遏止駕駛人僥倖心態，減少行人事故發生，交通部六月已預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處...

羅斯福路、愛國西路口 北市評估槽化島增「行人燈」

乳癌外科醫師周佳正昨在北市斑馬線上被公車撞死，交通局與市警局明天將赴現場會勘，檢討事故原因。交通局長謝銘鴻說，事發地點羅...

良醫北上參加會議遭橫禍 醫界痛斥行人地獄

衛福部桃園醫院外科部主任周佳正昨到台北開會，走在斑馬線上遭公車撞上捲入車底，送醫不治。周佳正是在桃園是公認良醫，醫界哀悼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。