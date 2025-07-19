影／北市公車撞死乳癌治療權威「部桃外科主任」 喪命前小跑步過馬路畫面曝

台北市中正區中山南路和愛國東路口、靠近總統官邸，今天早上8點44分發生死亡車禍，一名60歲周姓男子走在斑馬線上，被左轉的18路欣欣客運當場撞上，受困在左前輪，消防人員趕抵協助脫困，周男已經沒有呼吸心跳，經緊急送台大醫院救治仍不治。據了解，死者是衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正。

警方稍早公布監視器畫面，只見公車在路口有減速，但通過行穿線時完全沒有煞停，周佳正當時過馬路疑認為公車會禮讓，還以小跑步方式過馬路，孰料公車直接通過，周佳正遭撞上、慘遭拖行。

公車駕駛63歲李姓男子儘管在過路口有減速，但在行穿線前完全沒有煞車、做指差確認，就直接在路口轉彎，警詢時初步辯稱說「沒看到人」，警方已經將人帶至派出所，全案將依過失致死罪嫌移送法辦。