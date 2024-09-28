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巨業交通黃金路線路權 沒收3個月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
東海大學女大生遭巨業客運駕駛撞死案件引發關注。本報資料照
東海大學女大生遭巨業客運駕駛撞死案件引發關注。本報資料照

巨業交通公車撞死林姓女大生，家屬質疑第一時間沒死，公車二度輾壓致命。台中市長盧秀燕表示，慰問死者母親時，對方有提起，相信檢方會查出真相。交通局長葉昭甫說，除重罰巨業交通一百廿萬元，昨收回巨業的黃金路線路權三個月，若未改善將擴大撤銷路權。

巨業交通董事長室發言人韓洪開、總經理李銘淦、經理徐維聯昨召開記者會，向社會大眾道歉，強調已召回所有駕駛訓練，派員路口稽查等，車禍已交由司法單位調查，盼毋枉毋縱，已成立專案小組，針對死傷賠償將負起責任。

巨業交通表示，施姓駕駛十三年前開公車撞死機車騎士，司機超速肇責占三成，獲緩刑易科罰金，後來都定期回訓。

撞殘不如撞死？法界闢謠

肇事駕駛二度踩油門，掀起「撞殘不如撞死」的大車潛規則議論。資深交通隊員表示，早期常聽說，但現在已很少見。

法界認為，故意撞死構成殺人重罪，同樣面臨民事求償，金額未必比撞殘低，尤其大型車車身、道路周邊監視器多，若真的如此，也難保不被發現，更難逃法律制裁。

由於事故公車有裝設輔助系統，當下警示燈也有亮起，但仍釀死亡車禍。中市交通局表示，將收回巨業最賺錢的台灣大道三○○路營運路權三個月，今起由統聯、台中客運代駛，若未改善或又釀重大違規，將無限期收回，不排除檢討其他黃金路線。

中市消防局教官說，車禍事故第一時間，車主應打空檔或Ｐ檔，拉手煞車熄火，打一一九求救；肇事車若壓到人，勿自行移動車輛或傷患，以免加重傷勢，除非火燒車等危及生命，才可協助脫困。

行人 行人地獄 車禍

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