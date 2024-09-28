6天3起車禍奪2命 中市府要嚴管

台中市近期大眾運輸車禍頻傳，廿二日才剛發生巨業交通公車撞死女大生事故，昨下午又發生校車撞死女騎士事故。為此，台中市長盧秀燕昨宣布「公車大執法專案」無限期延續，不料下午在西區又發生國道客運追撞前車的四車連環車禍，造成八十多歲老翁受傷。

對於台中一周內連續發生三起重大交通事故，逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭直言，市府除了加強取締、召回上千名駕駛受訓外，更應積極推動路口改善工程，例如事故現場應退縮行穿線、車道寬度縮小，讓車輛、行人動線更明確；路口照明也應提高，保證行人安全。

中市警局交通大隊廿五日起，擇定廿七處路口「公車大執法」，針對超速、闖紅燈、未依規定使用方向燈、不禮讓行人等公車違規樣態取締。

不過，就在中市雷厲風行執法之際，昨清晨七時許，私立華盛頓中學校車，疑似未注意車前狀況釀禍，在太平區中山路追撞前方騎微型電動車的七十四歲女騎士，造成婦人頭部重創，當場死亡。校方表示，肇事駕駛屬於外包校車，車上十七名學生都沒受傷，將委由保險理賠。

盧秀燕昨上午到北屯區文心路、中清路口督導，被問到校車死亡車禍時表示，詳細情形了解中。盧秀燕說，為維護行人安全，公車大執法將無限期延續，直到行車文化得到市民認同。

盧強調，孩子不能白白犧牲，市府要更強力執法保障行人安全。大型車有視覺死角，市府也補助業者安裝輔助駕駛系統，另也將盤點全市易肇事路口，推動行穿線退縮、加強照明等工程。

不料，昨下午近二時，統聯國道客運經過西區民權路、中華西路口，疑未注意前方車流，先追撞前方銀色小客車，再往前推撞白色小客車與計程車，撞擊力道大，大客車車頭、擋風玻璃毀損，三小客車頭尾都凹損。警方表示，計程車上八十多歲老翁受傷，無生命危險，四車駕駛酒測值為零，案情仍待釐清。

台中昨天下午又有公車追撞連環車禍。記者曾健祐／翻攝

鑒於近日屢發生大眾運輸事故，交通部長陳世凱昨指示公路局與各縣市政府合作，要求各縣市辦理市區客運及學校交通車駕駛人再教育訓練、對高風險業者進行公司安全查核、加強路口稽查頻率，是否有停讓或執行路口指差。

國土署長吳欣修則說，今年目標改善七九九處路口，第一階段四百處，九月底完成，但目前仍有八、九縣市執行率不到一半，會督促加速執行。