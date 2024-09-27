台中頻傳大車車禍 網友熱議保命對策：最後還是看命運

近日，台中陸續爆出多起大型車輛的車禍事件，造成民眾人心惶惶，紛紛替交通安全感到擔憂，就有網友發文詢問大家，若被大車撞倒後應該如何保命，話題吸引網友們熱議。

一名網友在PTT論壇上以「被大車撞倒後應該如何保命」為題發文，表示最近看到東海女大生事件，公車撞倒人之後下車看人沒死，還上車再補一刀，他感嘆人性的黑暗，也詢問大家：「假設今天你走路被大車撞倒一時爬不起來，要如何避免被二次輾死？被撞倒立刻鑽進底盤中央有用嗎？還是在車底直接剪斷油門線？」

貼文引起網友們熱議，大家紛紛給出多種不同的建議，「死命滾出車輪範圍，殘廢也比被輾死好」、「車底中間正下方其實有空間躲，千萬不要卡在輪胎的前後」、「看到大車要給尊敬，閃遠一點」、「馬路上隨時注意路況，看到大車就躲優先」。

也有人認為台灣的法律制度難以保障受害者的安全，「死人賠得較少+刑責無感，才是關鍵，若死人同重傷害計算方式判賠，就改善了」、「聯保制度，死了公會賠，沒死司機賠，你覺得司機撞到人會怎麼做？制度上根本就在鼓勵司機撞到人必須要把人弄死才行」、「看到大車先退10步，政府都跟你講了要自立自強」、「總之離大車遠一點，剩下看命運了」。