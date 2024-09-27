東海女大生遭二次輾斃 引網友熱議「大車司機職業潛規則」

近日，東海女大生車禍命案成為網路熱議的話題，家屬表示，該女大生在第一次被輾時，只有手臂被壓傷而已，她也大聲向外界求救，不料司機竟以移車救人為由，上車後直接二次將女大生輾死，慘絕人寰的行徑遭網友一致撻伐，也有不少人針對此事發起討論。

一名網友在Threads上發文，說明父親之前總是告訴她，大車司機駕駛圈內有都市傳說，遇到有人被捲進車輪下的情況中，絕對不能留對方活路，因為半殘所要賠償金額的比死亡更高，甚至有可能一輩子都賠不起，所以才會有像這次女大生一樣的慘案發生。

貼文曝光後吸引網友熱議，「我爸在30-40年前他就是開貨運公司的！他也是這樣跟我們說，貨車界有不成文的規定，就是撞到人一定要把他輾死 不然那個人殘疾後半輩子要賠更多！」、「我是宜蘭人，小時候聽很多長輩說過，濱海公路上砂石車撞死機車騎士，都是怕撞不死還要負擔後續的責任，砂石車司機家裡都吃不飽了，所以這樣的憾事頻傳」。

也有網友站在大車司機的角度喊話，「其實我們做工程跑大車的壓力比民眾都大，我們很重視其他用路人的安全，今天因為一個內輪差意外，我沒輾死你你反過來咬我要一堆賠償慰問金，請問我們要去哪裡生」、「講個行內心酸，在台灣長途大型貨車的職業司機，十位有九位每天都處在疲勞駕駛的狀態，這是業內短時間無法改變的惡劣環境，不是他們不休息而是沒辦法休息，內銷貨物運送時間只要延遲到就是客訴、扣薪」。

但還是有人認為，養家糊口並不是能夠奪取人命的藉口，「你半夜睡得好，你覺得被撞死的人裡都不會找你嗎？撞死人自己享受幸福人生，那他的家庭呢？破碎！年輕的人生有很多事情未完成，你們的心裡都不會愧疚和不安嗎？」、「這是蓄意殺人了吧，故意殺人者處死刑或無期徒刑耶，不是更重？」

而對於老一輩人們刻板印象車禍「撞殘不如撞死」，法界人士指出，故意撞死構成殺人重罪，同樣會面臨民事求償，若仍執意為之「既缺德又無知」。