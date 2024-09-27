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東海女大生遭二次輾壓才死？ 檢方查

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲曾健祐／連線報導
巨業交通施姓駕駛跪在林姓女大生靈堂前，林母質問她的女兒第一時間被壓斷手，為何施男還二次輾壓？施男說「這是我的錯」。記者陳宏睿／攝影
巨業交通施姓駕駛跪在林姓女大生靈堂前，林母質問她的女兒第一時間被壓斷手，為何施男還二次輾壓？施男說「這是我的錯」。記者陳宏睿／攝影

台中市施姓公車駕駛廿二日晚撞死林姓女大學生，昨傳家屬質疑，林女第一時間遭輾斷手臂，並未死亡，駕駛下車查看後，又上車踩下油門二次壓過才喪命。巨業交通表示，尊重家屬說法，無法評論。檢方表示偵辦釐清中。

事發後，巨業交通曾表示施姓駕駛無肇事紀錄，昨被揭發十三年前曾開公車超速撞死人，當時認罪協商，賠償廿五萬元，法院依過失致死罪判八月，緩刑二年。巨業交通表示，昨查證駕駛坦承有此事，因為二年前公司換負責人，未掌握十三年前資料，並非刻意隱瞞。

施姓駕駛廿四日到死者靈堂下跪道歉。據轉述，林母質問施，受傷的王姓學姐說第一時間林女還活著，被公車壓斷手臂，大叫「好痛、救命」，王還朝施喊「撞到我同學了」，施下車查看，卻沒有任何急救措施，而是回車上撥電話，隨後又踩油門前進，林女慘死輪下。

林母說，一直以為女兒被撞到、捲進車底死亡，得知女兒被撞時還活著，當場質問施「是你（施）又開動車子，才硬生生再被壓過去」；施回應，開動車子是因怕壓到林女，上車打電話是通知一一○，但沒接通。

林母說，女兒最守法，過馬路都會走人行道，質疑外傳大車壓到人，撞死人會少賠錢？施回說「客車與貨車不同，開客車我不會啦」；林母又說「為何當下沒去看我女兒？」施說「這是我的錯」。

台中地院判決指出，施姓駕駛二○一一年二月九日上午，開公車經過清水區，速限五十公里，施車速六、七十公里，當時在公車右前方的陳姓女子騎機車載女兒，從外車道左切要左轉，施閃避不及撞上，陳女傷重不治，陳的女兒骨盆骨折、肝臟破裂重傷。

交通部表示，將與勞動部協商提高稽查大客車家數。客運業未停讓行人業者，將扣減營運虧損補助款，最高折減一百萬元。

行人 行人地獄 車禍

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