修法砸錢 立委質疑行人死傷反增

今年上半年行人死亡一八三人，較去年同期增加，近期又發生東海大學女大生遭公車撞死意外，再度引發民怨。交通部長陳世凱昨坦言，台灣的交通狀況確實引發擔憂，行人事故率以長者居多，會加強宣導。

不過行人零死亡推動聯盟理事羅宜批評，上半年行人死亡不減反增，主要原因還是在工程跟教育沒有做好，像是上半年放寬違規檢舉放寬，新任部長有何施政舉措能同時保障行人安全嗎？應該對台灣道路環境做通盤改善，而不是一直把責任都回到行人本身，或是做大家都知道沒有意義的宣導。

陳世凱昨首度到立院交委會專案報告，朝野立委均聚焦近期的行人地獄話題。國民黨立委萬美玲質疑，交通部去年的道路交通安全預算有六點○七億元、今年也有六點○五億元，為改善交通環境，要修法就修法、要錢就給錢，但一年多過去了，行人死傷不減反增，問題仍無法解決。

交通部長陳世凱坦言，台灣交通狀況確實令人擔憂。記者林澔一／攝影

國民黨立委廖先翔則質疑，政府投入非常多資源，有上百億元，但今年上半年死傷人數還是較去年同期增加，要求提出降低行人死亡目標。民進黨立委蔡其昌強調，交通部應對於交通安全改善相對慢、投入資源過少的縣市政府採取較強硬或處分手段。

陳世凱坦言，「行人地獄」稱號對台灣是非常大的傷害，但台灣的交通狀況確實引發擔憂，自己走在路上也覺得要更積極檢討改進，不過短期內恐無法快速解決，希望今年能降低百分之七的死亡人數，二○三○年則降低百分之五十。

陳世凱說，交通改善會從四方向著手，包括用工程改善道路、落實教育宣導、監理強化駕駛管理，及加強執法。他也提到，行人事故率以長者居多，除了改善工程，也將增加預算投放電視及紙本廣告，並與地方合作在公園宣導。

對於日前的女大生死亡車禍，陳世凱說，交通部已主動協助台中市府改善交通安全，對於成績不好的縣市也會公布在網路上給予壓力，並要求地方政府到行政院專案報告。

台中市長盧秀燕表示，台中市是個大城市，需要改善的地方很多，市政府必須繼續努力。台中市交通局表示，交通部盤點全台七九九處易肇事路口，台中市範圍內有六十三處路口，到前天為止，已有十三處路口完成改善，今年底將全數完成。