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東海女大生「最初只斷臂還能求救」 母悲問：司機為何2次輾過害命？

東海大學學生看不慣公車司機飆車 網：里程獎金制度導致犧牲

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市22日發生巨業客運施姓司機轉彎未注意，撞上東海大學女大學生釀1死1傷悲劇。圖／報系資料照
台中市22日發生巨業客運施姓司機轉彎未注意，撞上東海大學女大學生釀1死1傷悲劇。圖／報系資料照

東海大學兩名女學生於22日在台中市綠川東街和中山路路口遭公車撞，致一死一傷，引起關注。一名東海大學的學生近日於論壇指出，看不慣台中市的公車司機飆車，但有網友在留言點出，公車司機飆車原因之一是跑越多趟公車越多錢，也說被公車撞死的人是此制度下的犧牲品。

原PO在Dcard以「我們學校又出名了」為題發文批評，從以前就很看不慣台中公車司機，不只常飆車，也不會等乘客，原PO以自己為例說明，前陣子有天晚上，他在金錢豹看到公車招手，司機不但沒有理會，還繼續飆車駛離，原PO直問，「是不是以為夜深人靜時刻就可以隨便亂飆車啊？」並在文末為22日遭公車撞死的同校學妹哀悼。

有網友留言表示，「跑越多趟越多錢啊，制度是這樣當然都很急，那些被撞死的就是這個制度的犧牲品而已」。

根據查找到的資料，在台中公車司機薪資方面，去年台中市政府有調整公車合理營運成本及基本里程運價，盼提高公車司機薪資。

至於留言網友提到的「里程獎金制度」，目前高雄市市政府有訂定里程獎金規範；而根據《陽光行動》報導，台北市公共運輸處指出，為了里程獎金，司機恐駕駛頻率過高；在《立法院社會福利及衛生環境委員會舉行「勞動基準法」修法公聽會會議紀錄》第414頁，柯劭臻律師提到，猝死於駕駛座上的台中公車司機鄭志明，所屬公司底薪低，薪資結構含載客獎金、里程獎金補貼。

有台中的大學生分享搭公車的經驗，「之前搭BRT甚至搭過一台連車門都沒關就開的 ，我一開始還疑惑是不是門壞掉才關不起來，結果到了下一站出發又關起門了，不就還好那時候非尖峰時段，否則人直接飛走（東海大學學生分享）」、「想到有次跟（靜宜大學）室友們搭公車，一上車明顯察覺司機開很快又很喜歡急煞，每次停都跟前面的公車離超近，到東別（東海別墅）再一次急煞直接撞到前一台，擋風玻璃一部分變蜘蛛網狀 ，一邊後照鏡還搖搖欲墜」。

也有其他人在台中遇過公車司機飆車，「前陣子有去台中租機車玩，有一條路不大，晚上的公車開很快直接從我們旁邊呼嘯而過」、「去台中搭過超傻眼，然後開得超急不知道在急什麼」、「我住清水，上班台中，我超級不懂他們的司機很喜歡開在內車道直直飆，然後有人要下車就一個甩尾到站牌，車還沒停好門就開了，是要乘客跳車是不是」、「我之前在台中唸書時，有次下課要搭車去學校附近吃飯，公車到站後我前腳才剛踏進去，門就關起來然後司機就起步了，我死抓著閘門不放手避免自己掉落被捲進去」。

但是也有網友替台中公車司機緩頰，「我上次搭675公車司機超可愛，每一站除了車子會自己播下一站到哪裡，司機還會大聲說明，有一站一樣是XX國中，他還認真講解不同路口」。有網友則認為其他縣市也有公車司機飆車情況，「台北的也不遑多讓」、「桃園的公車也很兇」。

行人 行人地獄 車禍

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