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公車撞死女大生 東海學生、民團上街頭

聯合報／ 記者曾健祐黃寅周湘芸／連線報導
東海女大生日前遭公車撞死，行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會、東海社會學系學會等團體昨至事故地開記者會，呼籲中市府及相關單位盡速採取改善措施。記者黃仲裕／攝影
東海女大生日前遭公車撞死，行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會、東海社會學系學會等團體昨至事故地開記者會，呼籲中市府及相關單位盡速採取改善措施。記者黃仲裕／攝影

巨業客運22日輾斃20歲林姓女大生，東海學生、民團昨齊聚事故路口默哀，質疑悲劇不斷，市府到底做了什麼？女大生母親也首發聲明盼政府機關加強道安意識，中市府表示，同感家屬傷痛，除持續道安稽查、推動裝公車行車輔助器、司機在職訓練，並提高處罰強度。

交通部指出，今年底將提供「道路標誌標線設置參考指引」，讓地方依循。另也希望地方政府對違規業者該處罰就處罰，好的部分給予獎勵。

東海大學學生呂紹齊說，2020年至今發生4起公車死亡事故，豐客事件後市長盧秀燕提4項改革是罰錢、計點及檢討等；這次提5項行動，差別是罰金120萬，市府對公車業者不能只扣補助款、祭罰則。政治系學會長陳芝羽說，包括事故地點、易肇事路口到整個台中市，都應落實行人優先。

行人零死亡推動聯盟台中主任黃筠倧說，大眾運輸業者長期面臨惡劣工作環境，業者壓榨司機，把過錯推給駕駛，應以獎勵取代責罰，市府也應加強人行道路口外推、行穿線退縮，中央制定加強行穿線照明、隔熱紙透光規範。

市議員江肇國認為，台中今年上半年仍是六都行人死亡最多的，改善行人環境是系統問題，中央今年撥給台中63個易肇事路口改善經費，市府今年只做4個，根本怠惰。議員黃守達批市府未落實人本交通，盧秀燕提5大行動了無新意，不要用同套說詞欺騙市民。

死者林姓女大生母親昨晚委由律師發出聲明，希望事故促請市府與業者審慎評估路口標線，是否存有設計隱患，也盼巨業公司徹底反省職場環境等缺失，「我孩子的犧牲才是有意義的」。

交通局指出，已要求所有業者10天內完成駕駛員行車安全教育訓練，不論路口是否有行人，務必落實轉向停看行。23日起持續到高風險路口聯合稽查，另將與業者簽訂免費乘車契約，增訂重大事故相關罰則。

建設局針對易肇事路口及車流大、人潮多道路進行照明改善，近日完成西屯區、市政特區及鄰近區域道路更換為最新規格LED節能燈具，打造安全友善夜間環境。

大眾運輸 教育訓練 東海大學 江肇國 盧秀燕 行人 行人地獄 補助款 車禍

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