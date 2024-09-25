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3年前嘉陽高中學生也遭同家公車輾斃 「盧市長欠我們一個道歉」

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中報導
台中市清水區嘉陽高中張姓女學生在2021年時，被巨業客運撞死。 資料照片 記者陳宏睿／翻攝
台中市清水區嘉陽高中張姓女學生在2021年時，被巨業客運撞死。 資料照片 記者陳宏睿／翻攝

失去摯愛的痛有多痛？台中公車撞死林姓女大生，三年前清水嘉陽高中學生張辰羽在校門口同遭巨業客運輾斃，張媽媽得知又有悲劇發生後說，喪女的心情她懂，想關心安慰，但她仍無法走出失去女兒的痛。

林姓女大生弟弟說，會再與張爸爸聯繫，希望憾事不要再發生，希望姊姊的犧牲是值得的。

三年前四月底清晨，張辰羽從太平搭公車到清水，下車後與多名同學走在斑馬線上；不遠處有公車急駛而來，她被公車輾過當場死亡；肇因是公車超速、闖紅燈、未禮讓行人

爸爸張信偉說，妻子至今走不出傷痛，女兒房間的書、玩偶、棉被還保持原狀，撐不住就去那兒哭一場。

又有女學生被公車撞死，張信偉說，看新聞就想起長女，「盧市長還欠我們一個道歉。」張信偉昨說，女兒的犧牲並沒喚醒重視。

中市交通局表示，該路段已限速四十公里，增設險降坡等警告牌面，上學、放學時段號誌燈採三色運作，並協調增設公車候車亭、改善路口。

公車 行人 行人地獄 車禍

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