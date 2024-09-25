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公車撞死女大生 盧秀燕提5點補救

聯合報／ 記者陳秋雲陳宏睿洪敬浤黃寅／台中報導
肇事施姓公車司機（後）昨和妻子（前）到死者靈堂上香，下跪致歉。記者陳宏睿／攝影
肇事施姓公車司機（後）昨和妻子（前）到死者靈堂上香，下跪致歉。記者陳宏睿／攝影

台中再度發生公車撞死路人事故，台中市長盧秀燕昨宣布五點行動，除罰款、駕駛訓練等，針對客運業重大事故，提高評鑑計點比重，情節重大除扣除補助款，將收回路權嚴懲。盧還呼籲所有駕駛人，「下了車，我們都是行人，上了車也請把行人當作家人。」

肇事的施姓駕駛昨偕妻到死者林姓女大生靈堂上香，並向死者母親下跪致歉。檢方昨相驗遺體，林女母親哭喊「不要解剖」，直呼「要告司機殺人」，林女弟弟說，研議後「討公道」。台中地檢署表示，已完成複驗，死因為多重器官損傷致死，無解剖必要。

盧秀燕昨早在市政會議上表示，女大生在綠燈走斑馬線，公車行車輔助系統有亮燈警示，但因職業駕駛輕忽，葬送無辜生命，她感到悲痛、不捨。

盧宣布祭出五點行動，重罰巨業交通一百廿萬元，並要求所有客運業十天內召回一千三百多名駕駛，進行行車安全訓練；檢視事故路口與全市廿大易肇事路口，加強安全措施。

盧秀燕說，針對客運業重大事故，將提高評鑑計點比重，情節重大者除扣除補助款，還將收回路權嚴懲；全市公車今年底，百分百安裝先進駕駛輔助系統ＡＤＡＳ。台中市警察局表示，昨起三天，針對汽機車不停讓行人大執法，交安宣導團也到肇事的巨業交通營業處，對駕駛宣導路口「指差確認」。

針對盧所提五點行動，綠營批評，中市上半年有廿八名行人死亡，全台最高，中央補助改善六十三處易肇事路口，迄今完成十處太少；藍營議員說，駕駛不足導致意外，建議補充人力，引入智能駕駛。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇說，應建立完整交通事故數據庫，分析原因與趨勢，找出潛在危險路段與時段預防。

肇事的巨業客運車上ＡＤＡＳ正常運作，卻仍發生事故，不少駕駛說「不可思議」。客運業者說，ＡＤＡＳ抓出盲區死角，行人靠近時，會閃燈與「嗶嗶嗶」，尖銳、持續性的警示音，不可能沒注意到。

外界質疑中市有公車誤點開罰規定，業者把罰金轉嫁司機，恐增加駕駛趕路風險。中市交通局表示，誤點開罰是針對業者。中市多家客運業者說，誤點開罰多數業者吸收，現在缺人不敢轉嫁，就怕人跑了；有司機說，台中塞車愈來愈嚴重，開車確實有時間壓力，誤點太久會緊張。

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