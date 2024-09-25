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新聞眼／行人死在斑馬線 國家之恥

聯合報／ 記者陳秋雲洪敬浤
台中巨業客運22日晚間行經宮原眼科附近時，撞死走在斑馬線的林姓女大生。記者陳宏睿／翻攝
台中巨業客運22日晚間行經宮原眼科附近時，撞死走在斑馬線的林姓女大生。記者陳宏睿／翻攝

行人在斑馬線上死於非命，真是國家之恥。這次肇事公車裝有先進駕駛輔助系統，駕駛仍輕忽釀禍，痛定思痛，新科技如何融入職業駕駛習慣？應制定ＳＯＰ納入行車訓練或大客車駕訓；肇事路口照明不足，亡羊補牢外，到底多亮才安全？應有科學化標準，全面改善，避免再添斑馬線上亡魂。

「至今仍走不出喪女之痛。」三年前女兒死在公車輪下的張信偉，經過一千多個日子，妻子仍走不出傷痛。甫喪失愛女的林媽媽，才通過電話的女兒，幾分鐘後天人永隔，仍難以置信。

行人地獄」悲劇不斷上演，台灣交通距離「以人為本」，仍差了十萬八千里，但痛定思痛，記取血淚教訓推動人本交通進步，政府責無旁貸。

這次肇事公車上有預警系統，駕駛卻疏忽原因有待調查，新科技融入職業駕駛的工作模式，需要制定完整ＳＯＰ，透過行車教育訓練，甚至納入職業駕訓，培養大客車駕駛對輔助系統的慣性反應，才能發揮更大功效。

看似笨拙的「指差確認」法，有公車業者奉為圭臬，每到轉彎路口，駕駛靠手勢、口訣，確認左、右與前方都無行人，避免倚靠經驗年資；「安全至上」的態度，值得各客運同業深思與仿效。

至於事故現場被指照明不足，除了「點亮」事故路口，也應盤點所有照明不足的地方，尤其亮度多高可確保安全，應有科學化標準，逐一推動改善。點亮一盞燈花不了多少錢，若能照亮一條生命回家的路，則是無價。

公車 行人 行人地獄 車禍

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